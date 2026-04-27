Blizanci umrli držeći se za ruke: Tijela pronašao njihov otac

Braća iz Umbrije u Italiji poginula su u istom danu. U blizini svog rodnog grada Mađone, kod Umbrije, vježbali su sa mamcima kada je jedan od golubova pobjegao iz kaveza i zapleo se u dalekovod.
Jedan od braće pokušao je da izvuče goluba dugačkim štapom od ugljeničnih vlakana i došao je u kontakt sa kablovima, nakon čega je smrtonosni strujni udar prošao kroz mladića.
Svijet
Teheran iznio novi prijedlog za sporazum sa Vašingtonom
Kada je brat požurio da pomogne i pokušao da ga odvuče, i on je poginuo.
Pošto se blizanci nisu vratili kući, članovi porodice su krenuli da ih traže. Tijela su pronašli otac Đorđo i ujak.
Hronika
Šestočlana grupa iz Sarajeva varala preduzeća širom BiH
Braća su ležala mrtva na zemlji, držeći se za ruke. Rođeni su zajedno i umrli zajedno - samo nekoliko dana prije 23. rođendana.
