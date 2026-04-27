Logo
Large banner

Blizanci umrli držeći se za ruke: Tijela pronašao njihov otac

Autor:

ATV
27.04.2026 11:43

Komentari:

0
Foto: Pexels

Braća iz Umbrije u Italiji poginula su u istom danu. U blizini svog rodnog grada Mađone, kod Umbrije, vježbali su sa mamcima kada je jedan od golubova pobjegao iz kaveza i zapleo se u dalekovod.

Jedan od braće pokušao je da izvuče goluba dugačkim štapom od ugljeničnih vlakana i došao je u kontakt sa kablovima, nakon čega je smrtonosni strujni udar prošao kroz mladića.

Svijet

Teheran iznio novi prijedlog za sporazum sa Vašingtonom

Kada je brat požurio da pomogne i pokušao da ga odvuče, i on je poginuo.

Otac pronašao tijela sinova

Pošto se blizanci nisu vratili kući, članovi porodice su krenuli da ih traže. Tijela su pronašli otac Đorđo i ujak.

Hronika

Šestočlana grupa iz Sarajeva varala preduzeća širom BiH

Braća su ležala mrtva na zemlji, držeći se za ruke. Rođeni su zajedno i umrli zajedno - samo nekoliko dana prije 23. rođendana.

(Kurir)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Komentari (0)
Large banner

  • Najnovije

16

35

16

27

16

25

16

22

16

13

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner