UZNEMIRUJUĆI VIDEO Bik ubio čovjeka nasred ulice

27.04.2026 11:03

Бик убио човјека насред улице
Foto: X/Screenshot

Stočar Santijago Barero San Roman (30) preminuo je u Španiji nakon što ga je tokom festivala napao i iskasapio podivljali bik.

Tragedija se dogodila u takozvanoj "ulici pakla" u mjestu Haen tokom svečanosti San Markosa.

Jezivi snimci prikazuju uzgajivača bikova kako pokušava da se skloni iza barijere u ulici Palomares. Dok se otac dvoje djece krio iza bureta, životinja ga je dohvatila rogovima i bacila u vazduh.

Bik je potom vukao romana duž ulice pred desetinama prestravljenih ljudi.

Nekoliko muškaraca je počelo da trči na ulicu pokušavajući da odvrate pažnju zvjeri, dok su drugi vukli konopac pričvršćen za bika da ga odvuku.

Ali životinja je nastavila napad, bacila Romana na drvenu ogradu, a zatim je vukla njegovo tijelo po zemlji.

Svjedoci su lokalnim medijima rekli da je bik probio njegovo rebro rogovima prije nego što je hitno prebačen u obližnju bolnicu.

Ljekari su pokušali da stabilizuju Romana, ali je on podlegao povredama oko sat vremena kasnije.

Stočar je tek nedavno pokrenuo sopstveni projekat sa Torestrelom - poznatim španskim rančem poznatom po uzgoju borbenih bikova i konja.

Roman je naslijedio malo krdo bikova od svoje porodice, i imao je ambicije da ga proširi u budućnosti.

Nakon njegove smrti, prijatelji i kolege su ga opisali kao čovjeka koji je obožavao život na selu, pošto je odrastao radeći pored svog oca i dede, koji su pokrenuli porodični posao sa stokom.

Iza sebe ostavlja trudnu suprugu i još jedno malo dijete.

