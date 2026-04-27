Teheran poslao Vašingtonu plan u tri faze - Ormuski moreuz u centru dogovora

Iran je preko posrednika predao Sjedinjenim Američkim Državama trostepenu formulu za pregovore, javila je televizija Majadin.

"Iran je posrednike obavijestio o formatu pregovora zasnovanom na tri faze i, ako ga Vašington prihvati, Teheran će voditi razgovore u skladu s tim", navodi se u izvještaju.

Prema toj inicijativi, prva faza pregovora trebalo bi da bude usmjerena na okončanje rata i dobijanje garancija da neće biti novih vojnih dejstava protiv Iran i Liban.

Ukoliko se postigne dogovor, strane bi prešle na drugu fazu, u kojoj bi se razmatralo upravljanje Ormuski moreuz posle okončanja rata, u koordinaciji sa Oman, radi uspostavljanja novog pravnog sistema.

Treća faza, koja bi se odnosila na iranski nuklearni program, ne bi počela bez dogovora u prve dvije etape, tvrdi televizija.

O tome da je Iran preko pakistanskih posrednika dostavio predlog koji podrazumeva otvaranje Ormuski moreuz i konačno rješavanje sukoba, dok bi pitanje nuklearnog programa bilo odloženo za kasnije, pisali su i drugi mediji, pozivajući se na američkog zvaničnika i još dva upućena izvora.

Navodno je šef iranske diplomatije poručio posrednicima da vrh Islamske republike ne prihvata zahtjeve Sjedinjenih Američkih Država da se obustavi obogaćivanje uranijuma i da se on iznese iz zemlje.

U subotu je predsjednik Sjedinjene Američke Države Donald Tramp izjavio da je otkazao putovanje delegacije u Pakistan radi razgovora sa iranskom stranom. Kasnije je dodao da su SAD dobile novi prijedlog iz Teherana pod povoljnijim uslovima.

Istovremeno, predsjednik Iran Masud Pezeškijan u razgovoru sa premijerom Pakistan Šehbaz Šarif poručio je da zemlja neće učestvovati u mirovnim pregovorima pod pritiskom, prijetnjama ili blokadom plovidbe.