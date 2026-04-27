Logo
Large banner

Gori cijelo selo na Balkanu, mnoge kuće potpuno uništene

Autor:

ATV
27.04.2026 08:17

Komentari:

0
Ватрогасци стоје поред ватрогасног аута.
Foto: Pixabay

Veliki požar zahvatio je selo Soveja u okrugu Vranca u Rumuniji, gdje je oko 300 meštana evakuisano, a 32 kuće su potpuno uništene.

Vatrena stihija izbila je u jutarnjim satima, najvjerovatnije zbog zapaljenog dimnjaka na kući starije žene, i za samo nekoliko sati prerasla u katastrofu velikih razmjera.

Požar se brzo širio usljed jakog vjetra, koji je nosio varnice s objekta na objekat. Mještani kažu da su kuće, uglavnom drvene, planule gotovo istovremeno.

"Varnice su preskakale iz jedne kuće u drugu. Nismo znali šta prije da spasemo", ispričala je jedna stanovnica.

Na terenu je angažovano više od 200 vatrogasaca iz šest okruga, sa desetinama vozila i opreme. Prema riječima portparola ISU Vranka Florina Olarua, u gašenju učestvuje 13 vatrogasnih cisterni sa vodom i penom, sedam operativnih kamiona, tri minibusa za prevoz ljudstva, kao i dvije ekipe hitne pomoći SMURD-a.

Zbog stresa i gubitka imovine, četiri osobe su doživjele napade panike, ali nema informacija o težim povredama.

Evakuisane porodice privremeno su smještene u seoske kuće za goste i bazu spasilačke službe Salvamont. Najugroženiji mještani, među kojima su stariji i djeca, zbrinuti su kod komšija i rodbine.

"Moramo im pomoći, ne možemo ih ostaviti na ulici. Tražimo hitna rješenja za smještaj", izjavio je gradonačelnik Soveje Jonuc Filimon.

Za mještane ovog kraja tragedija ima dodatnu težinu, jer podsjeća na veliki požar od prije 70 godina, kada je stradalo 17 ljudi, a gotovo cijelo selo, sa oko 370 kuća, bilo uništeno. I tada su, kao i sada, javne zgrade, uključujući vrtić i opštinske objekte, pretvorene u pepeo.

Istraga o uzrocima požara je u toku, dok nadležne službe procenjuju štetu i organizuju pomoć za pogođene porodice.

(Telegraf)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

požar

vatra

Vatrogasci

Rumunija

Gori cijelo selo

Komentari (0)
Large banner

  • Najnovije

11

43

11

36

11

29

11

24

11

20

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner