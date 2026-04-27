Eksplozija bombe u autobusu: Najmanje 20 ljudi poginulo

ATV
27.04.2026 07:58

Foto: Jen/Pexels

Najmanje 20 ljudi poginulo je u eksploziji bombe u autobusu na jugozapadu Kolumbije, dok je više desetina osoba povrijeđeno, saopštili su zvaničnici.

Napad se dogodio na Panameričkom auto-putu u oblasti Kauka, kada je eksplozivna naprava aktivirana u vozilu koje je prevozilo putnike.

Među žrtvama je 15 žena i pet muškaraca, dok je najmanje 36 ljudi ranjeno, uključujući i maloljetnike.

Vlasti su ovaj napad okarakterisale kao teroristički čin i za njega optužile disidentske frakcije bivše gerilske grupe FARC.

Eksplozija je dio šireg talasa nasilja u regionu, gdje je u posljednjih nekoliko dana zabilježeno više desetina napada povezanih s borbom za kontrolu nad trgovinom drogom.

Regionalne vlasti proglasile su dane žalosti, dok međunarodne organizacije pozivaju na hitnu istragu i kažnjavanje odgovornih, navodi “AsiaOne”.

