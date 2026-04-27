Logo
Large banner

Čitač sa usana otkrila detalje razgovora Vensa i telohranitelja tokom pucnjave

27.04.2026 07:12

Komentari:

0
Потпредсједник Америке Џеј Ди Венс прије пуцњаве у хотелу Вашингтон Хилтон
Foto: Tanjug/AP Photo/Tom Brenner

Dramatične scene s Večere dopisnika Bijele kuće u Vašingtonu i dalje izazivaju šok, a novi detalji dodatno rasvjetljavaju trenutke panike nakon pucnjave.

Posebnu pažnju privukla je analiza razgovora pomoću čitača usana, a koji otkriva šta se tačno događalo u trenutku kada je obezbjeđenje reagovalo, prenosi Metro.

Prema forenzičkoj čitačici usana Nikoli Hikling, jedan od tjelohranitelja navodno je prišao potpredsjedniku SAD Džej Di Vensu i povikao: "Trči, je*eno trči!"!

Potpredsjednik SAD je, prema istoj analizi, zbunjeno odgovorio i upitao:

"Šta se događa? Idem", prije nego što su ga agenti Tajne službe hitno izvukli iz dvorane Hotela Hilton.

Snimci pokazuju kako su agenti doslovno zgrabili potpredsjednika i izveli ga dok se u dvorani širio kaos. U isto vrijeme, obezbjeđenje je jurilo prema bini kako bi zaštitilo predsjednika Donalda Trampa, njegovu suprugu Melaniju i druge visoke zvaničnike.

Prema zvaničnim informacijama, napadač je bio naoružan sačmaricom, pištoljem i noževima, pokušao je da probije sigurnosni punkt u blizini dvorane. Identifikovan je kao Kol Tomas Alen (31) iz Kalifornije.

Tramp je kasnije izjavio kako je u prvi mah pomislio da je riječ o padu poslužavnika, dok je Melanija, kako kaže, odmah shvatila da je riječ o ozbiljnoj prijetnji.

"Čuo sam buku i mislio da je pao poslužavnik. Melanija je odmah prepoznala da je to loš zvuk", rekao je Tramp, dodajući da je iskustvo bilo traumatično.

U trenutku pucnjave, predsjednik, prva dama i potpredsjednik SAD-a sklonili su se ispod stola, nakon čega su ih agenti evakuisali iz dvorane. U incidentu je ranjen i jedan policajac, ali preživio je zahvaljujući pancirnom prsluku.

(Telegraf.rs)

Podijeli:

Tagovi :

Džej Di Vens

Donald Tramp

Pucnjava na Trampa

Vašington Hilton hotel

Melanija Tramp

Komentari (0)
Large banner

  • Najnovije

11

43

Blizanci umrli držeći se za ruke: Tijela pronašao njihov otac

11

36

Nova Tropik market adresa - nova prilika za 102 člana tima

11

29

Teheran iznio novi prijedlog za sporazum sa Vašingtonom

11

24

Šestočlana grupa iz Sarajeva varala preduzeća širom BiH

11

20

Tragedija pred koncert slavne Šakire

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner