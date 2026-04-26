Tramp: Napadač pun mržnje sa antihrišćanskim stavovima, organizovaćemo ponovo događaj

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da je osumnjičeni za sinoćnji napad u hotelu Hilton u Vašingtonu "bolestan čovjek" sa "mnogo mržnje u srcu", koji ima izražene "antihrišćanske stavove" i najavio da bi otkazani događaj Udruženja dopisnika Bijele kuće uskoro mogao da bude ponovo održan.

Tramp u intervjuu za Foks Njuz, pozivajući se na navodni manifest pronađen u hotelskoj sobi osumnjičenog, dodao da je riječ o "veoma problematičnoj osobi".

Fudbal Derbi Zvezda Partizan: Pogledajte gol Erakovića

- Kada pročitate njegov manifest, jasno je da mrzi hrišćane - rekao je Tramp.

On nije demantovao navode da je osumnjičeni identifikovan kao Kol Alen, a naveo je i da je njegova porodica ranije pokušala da kontaktira policiju zbog zabrinutosti za njegovo ponašanje.

- Volio bih da su nas o tome ranije obavijestili, ali šta je tu je - rekao je Tramp, prenosi NBC Njuz.

On je ocijenio da je napad imao vjersku pozadinu i da je bio "snažno usmjeren protiv hrišćana", iako je policija ranije saopštila da motiv još nije utvrđen.

Hronika Zbog teške nesreće obustavljen saobraćaj u ovom dijelu BiH: Uviđaj u toku

Tramp je pohvalio pripadnike američke Tajne službe i drugih bezbjednosnih agencija, ističući da su "odlično obavili posao" i da su "brzo neutralisali" napadača.

- Nije ni prišao vratima - rekao je Tramp, dodajući da su bezbjednosne službe reagovale pravovremeno.

Američki predsjednik je istakao da želi da se otkazani događaj uskoro ponovo zakaže.

- Ne možemo da dozvolimo da kriminalci mijenjaju tok događaja u našoj zemlji. To je bio važan događaj - rekao je Tramp, navodeći da bi novi termin mogao da bude u narednih 30 dana.

Dodao je da je želio da se događaj nastavi i nakon incidenta, ali da bezbjednosni protokoli to nisu dozvolili.

Svijet Tramp razgovarao sa Putinom i Zelenskim

Tramp je takođe ukazao na probleme sa finansiranjem Ministarstva unutrašnje bezbjednosti SAD, u čijem sastavu je Tajna služba, navodeći da agenti trenutno nisu plaćeni zbog političkog zastoja u Kongresu.

- Demokrate blokiraju njihova primanja - rekao je Tramp.

Na godišnjoj večeri Udruženja dopisnika Bijele kuće, kojoj je tokom protekle noći prisustvovao američki predsjednik Donald Tramp u hotelu "Hilton" u Vašingtonu, naoružani muškarac koji je identifikovan kao Kol Tomas Alen (31) ispalio je više hitaca, nakon čega su svi prisutni evakuisani.

Svijet Livit: Napadač je želio da ubije predsjednika Trampa

Osumnjičeni za pucnjavu nema krivični dosije i nije bio na radaru policije.

(Tanjug)