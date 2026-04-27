Ovi znakovi ulaze u sudbonosni period emocija

Zvijezde su posebno naklonjene nekim znakovima – ljubav dolazi kada se najmanje nadate, a nekima bi mogla promijeniti sve

Astrološke prognoze za aktuelni period ukazuju na pojačanu energiju u području odnosa, što znači da bi mnogi mogli upoznati nekoga ko će ih iznenaditi – ili pak postojeću vezu podići na viši nivo.

Bik

Bikovi ulaze u fazu u kojoj se napokon spajaju stabilnost i emocije. Nakon perioda u kojem su preispitivali vlastite potrebe i granice, sada dolazi vrijeme za konkretnije odnose.

Moguće je poznanstvo koje će d‌jelovati smireno i prirodno, ali s vremenom donijeti i snažnu privlačnost. Oni u vezi mogli bi osjetiti veću sigurnost i potrebu za planiranjem budućnosti.

Rak

Rakovi će biti posebno osjetljivi na emocije, ali i otvoreniji za nove početke. Njihova potreba za bliskošću i razumijevanjem dolazi u prvi plan.

Za slobodne pripadnike ovog znaka moguć je susret koji brzo prelazi iz neobaveznog u ozbiljniji odnos, dok oni u vezama mogu očekivati dublju povezanost i važan razgovor koji će učvrstiti odnos.

D‌jevica

D‌jevice su poznate po analitičnom pristupu, ali u ovom periodu zvijezde ih podstiču da se opuste i manje kontrolišu situacije.

Nova poznanstva mogu se desiti neočekivano, kroz svakodnevne situacije ili poslovno okruženje. Upravo ta spontanost može donijeti odnos koji će ih iznenaditi i izvući iz zone komfora.

Škorpion

Škorpioni ulaze u intenzivnu fazu kada su emocije i strast naglašeni. Privlačnost će biti snažna, a odnosi dinamični.

Za mnoge postoji mogućnost romanse koja će brzo privući pažnju, ali i testirati njihove granice. Oni u vezi mogli bi ponovo probuditi iskru koja je možda bila potisnuta.

Ribe

Ribe će se voditi intuicijom, koja će im u ovom periodu biti posebno naglašena. Upravo zahvaljujući tome lakše će prepoznati osobe koje im odgovaraju.

Moguće je poznanstvo koje donosi osjećaj bliskosti već na samom početku, a mnogi će imati utisak da je riječ o sudbinskom susretu.

Vrijeme za nove početke

Iako ljubav rijetko dolazi po planu, astrološki uticaji sugerišu da su okolnosti trenutno posebno povoljne za emocionalne promjene.

Za neke će to značiti ulazak u novu vezu, za druge produbljivanje postojeće, ali zajedničko je jedno – emocije će imati glavnu riječ, piše tportal.