Zbog para i imanja nasrnuo na porodicu, pa završio iza rešetaka

27.04.2026 10:39

Foto: Pexels.com

Policija Berana uhapsila je M.Ć. zbog sumnje da je uputio ozbiljne prijetnje članovima svoje porodice.

Drama se odigrala 25. aprila u selu Gornje Luge. Kako se sumnja, narušeni odnosi unutar porodice kulminirali su incidentom u kojem osumnjičeni nije birao riječi.

"Incident se dogodio 25. aprila 2026. godine u popodnevnim časovima, u selu Gornje Luge, na teritoriji opštine Andrijevica. Osumnjičeni je, kako se sumnja, zbog nerešenih imovinskih odnosa više puta uputio uvrijedljive riječi i ozbiljne prijetnje članovima porodice, čime je ugrozio njihovu sigurnost", navedeno je.

Болница

Region

Porodica Mirze Čengića traži istinu: Bio je zdrav, mogli su ga spasiti

Nakon hapšenja, osumnjičeni je priveden u Osnovno državno tužilaštvo u Beranama. Poslije saslušanja, tužilac mu je odredio zadržavanje do 72 sata.

"Zadržavanje je određeno zbog postojanja okolnosti koje ukazuju na opasnost da bi osumnjičeni mogao ponoviti krivično djelo" navode iz tužilaštva.

M. Ć. se na teret stavlja krivično djelo nasilje u porodici, a iz tužilaštva naglašavaju da će se u daljem toku postupka preduzeti sve neophodne mjere i radnje kako bi se rasvijetlile sve okolnosti ovog događaja, prenosi Informer.

Pročitajte više

Сјајна прилика за студенте из Српске да освоје 3.000 КМ

Društvo

Sjajna prilika za studente iz Srpske da osvoje 3.000 KM

1 h

0
Breaking news / Prijelomna vijest / Најновија вијест

Hronika

Tragedija u kanjonu Vrbasa: U automobilu pronađeno tijelo mladića (25)

1 h

0
Запалио се камион код Тузле

Hronika

Zapalio se kamion, obustavljen saobraćaj

1 h

0
Аутомобил полиције Црне Горе.

Region

Muškarca brutalno pretukli, pa mu sipali lijepak u usta i nos

1 h

0

Više iz rubrike

Breaking news / Prijelomna vijest / Најновија вијест

Hronika

Tragedija u kanjonu Vrbasa: U automobilu pronađeno tijelo mladića (25)

1 h

0
Запалио се камион код Тузле

Hronika

Zapalio se kamion, obustavljen saobraćaj

1 h

0
У извршеним претресима на подручју Илиџе и Новог Сарајева, пронађено је и одузето пет комплетних индоор лабораторија за узгој и производњу опојне дроге марихуана са више стотина стабљика, више од 2.700 грама сухе зељасте материје која асоцира на опојну дрогу марихуана, дигиталне ваге, дробилице, различита опрема потребна за рад лабораторија.

Hronika

U akciji "Aries" uhapšena žena, pronađeno pet laboratorija

2 h

0
Ротација на поицијском аутомобилу.

Hronika

Zapalio se kamion na magistralnom putu: Saobraćaj potpuno obustavljen

2 h

0

