Zbog para i imanja nasrnuo na porodicu, pa završio iza rešetaka

Policija Berana uhapsila je M.Ć. zbog sumnje da je uputio ozbiljne prijetnje članovima svoje porodice.

Drama se odigrala 25. aprila u selu Gornje Luge. Kako se sumnja, narušeni odnosi unutar porodice kulminirali su incidentom u kojem osumnjičeni nije birao riječi.

"Incident se dogodio 25. aprila 2026. godine u popodnevnim časovima, u selu Gornje Luge, na teritoriji opštine Andrijevica. Osumnjičeni je, kako se sumnja, zbog nerešenih imovinskih odnosa više puta uputio uvrijedljive riječi i ozbiljne prijetnje članovima porodice, čime je ugrozio njihovu sigurnost", navedeno je.

Nakon hapšenja, osumnjičeni je priveden u Osnovno državno tužilaštvo u Beranama. Poslije saslušanja, tužilac mu je odredio zadržavanje do 72 sata.

"Zadržavanje je određeno zbog postojanja okolnosti koje ukazuju na opasnost da bi osumnjičeni mogao ponoviti krivično djelo" navode iz tužilaštva.

M. Ć. se na teret stavlja krivično djelo nasilje u porodici, a iz tužilaštva naglašavaju da će se u daljem toku postupka preduzeti sve neophodne mjere i radnje kako bi se rasvijetlile sve okolnosti ovog događaja, prenosi Informer.