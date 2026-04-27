Rusija očekuje da će više stranih lidera prisustvovati Paradi pobjede na Crvenom trgu povodom 9. maja - Dana pobjede nad fašizmom, rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

- Dan pobjede je jedan od najvažnijih praznika u Rusiji. Gosti iz različitih zemalja prisustvuju Paradi pobjede na Crvenom trgu. I ove godine Rusija očekuje dolazak više stranih lidera u Moskvu - rekao je Peskov za list "Izvestija".

Hronika U akciji "Aries" uhapšena žena, pronađeno pet laboratorija

Peskov je naglasio da su brojni lideri već izrazili želju da zajedno sa ruskim narodom obilježe Dan pobjede.

- Biće nam drago da ih dočekamo - poručio je Peskov.

