Peskov: Očekujemo dolazak više stranih lidera za Dan pobjede

27.04.2026 09:22

Moskva/Kremlj
Foto: Tanjug/AP

Rusija očekuje da će više stranih lidera prisustvovati Paradi pobjede na Crvenom trgu povodom 9. maja - Dana pobjede nad fašizmom, rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

- Dan pobjede je jedan od najvažnijih praznika u Rusiji. Gosti iz različitih zemalja prisustvuju Paradi pobjede na Crvenom trgu. I ove godine Rusija očekuje dolazak više stranih lidera u Moskvu - rekao je Peskov za list "Izvestija".

Peskov je naglasio da su brojni lideri već izrazili želju da zajedno sa ruskim narodom obilježe Dan pobjede.

- Biće nam drago da ih dočekamo - poručio je Peskov.

(SRNA)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

