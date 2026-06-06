Banjaluka u komunalnom haosu: Smeće, dugovi i nelegalan parking na teret građana

Grad Banjaluka nije čist kao nekad. Problemi su i u mrežnom snabdijevanju vodom, predlažu se više cijene zarad remonta.

Iako postoji dovoljan broj zaposlenih nije osnovano legalno i legitimno preduzeće za naplatu parkinga. Naravno, svi nedostaci idu preko leđa građana.

Smanjen je iznos ugovora Grada i "Čistoće", iako Banjaluka naglo raste. 2009. godine ugovor je iznosio 3.29 miliona maraka, a trenutni je 2.6 miliona. Uticalo je to i na mogućnosti ovog preduzeća, mada, kako kažu, rade punom parom.

"Samo da napomenem za prošlu godinu da smo na deponiju odvezli preko 67 hiljada tona otpada. Znači svaki dan Čistoća odveze 184 tone, 365 dana. Osnovni problem koji imamo, to je ono što vidite na ulicama: nedostatak komunalne opreme, nedostatak kontejnera, nedostatak korpica, nedostatak, što se kaže vozila, pogotovo vozila za pranje ulica", kazao je tehnički direktor preduzeća "Čistoća" a.d Banjaluka Milan Plavšić.

Vodovod gubi preko 50 odsto vode godišnje. Forsiranje mreže podizanjem pritiska, kao i zastarjelost - određeni cjevovodi su i preko 117 godina stari - stvaraju probleme u snabdijevanju grada vodom i same gubitke u preduzeću. Rekonstrukcija mreže je obavezna. Sredstva za to vide prvenstveno u povećanju fiksnog dijela cijene računa.

"Kad bi dobili određena sredstva i kad bi im dali određeni vremenski period, kad bi mi smanjili te gubitke, kad bi uradili rekonstrukciju mreže, šta bi se onda desilo? Bilo je slučajeva u praksi, možda bi se desilo, bilo je slučajeva u praksi, da nakon godinu, dvije, tri mi dođemo do korekcije cijene, gdje izvršimo smanjenje cijena vode. Moramo uložiti osnovna... Nije zadatak Vodovoda Banjalučkog da ostvaruje prihode, odnosno profit. Naš je osnovni zadatak da obezbijedimo kontinuitet u vodosnabdijevanju", rekao je direktor preduzeća "Vodovod" a.d. Banjaluka Radovan Majkić.

Trebinje, iako - za razliku od Banjaluke - ima legitimno preduzeće za parking, susreće se s izazovom velikih posjeta i naglog razvoja ovog turističkog centra. Traži se parking mjesto više.

"Mi imamo problem sa brojem parking mjesta, pogotovo u prvoj zoni. On je izuzetno mali, a Trebinje je turistički grad i činjenica je samo u Trebinju registrovano oko 15 000 motornih vozila govori da nam očajnički treba novih kapaciteta, istakao je direktor JKP "Parking servis" d.o.o. Trebinje Đorđe Karić.

Dobro su poznati problemi s parkingom i u Banjaluci. Dok se čeka nadležno preduzeće, gradonačelnik nelegalnim odlukama produžava naplatu.

"Konkretno ste me pitali za Grad Banjaluku. Mi apsolutno imamo i zaposlene ljude i postoji parking služba u okviru Grada Banjaluke, ali treba osnovati, što je Zakon o komunalnim djelatnostima propisao, ko to može da radi i kako i na koji način. Ja ne vidim razlog i ne znam na koji način se ne formira preduzeće", kazao je banjalučki advokat Stojan Vukajlović.

Valjalo bi da se za sve donesu nove odluke, te da konačno budu legalne. Do tada, ono što je sigurno, što vidimo u praksi jeste da za svaki problem rješenje bude preko leđa i džepova građana.