Iako je NSRS podržala veto srpskog člana Predsjedništva BiH na odluku o imenovanju članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, čime je odluka ništavna, Denis Bećirović ne odustaje od pokušaja da odluka stupi na snagu.

Njegov šef kabineta od generalnog sekretara Predsjedništva insistira da se Odluka "bez odlaganja" dostavi Službenom glasniku BiH.

Šta stoji iz insistiranja i pritisaka da odluka mimo svih procedura stupi na snagu?

Član Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika iz Republike Srpske Anđelina Ošap Gaćanović rekla je da se sada pokušava smisliti nova priča za javnost.

- Ovo više nije ni iznenađenje. U nečijim glavama kao da veto srpskog člana Predsjedništva Željke Cvijanović ne postoji - navela je Ošap Gaćanović za RTRS.

Istakla je da podržani veto u Narodnoj skupštini Republici Srpskoj predstavlja politički poraz Bećirović.

- Sarajevu tu nešto nije išlo po planu - navela je Ošap Gaćanović.

Naglasila je da je zabrinjavajuće da se šef kancelarije UNESCO-a u BiH uključio u ova pitanja.

Donekle su izmanipulisani od strane Bećirovićevog kabineta. Ovo sve ulazi i u pitanja ustavno-pravnog karaktera - rekla je Ošap Gaćanović.

Navodi da je cilj da se u javnosti FBiH predstavi da je Bećirović porazio Republiku Srpsku.

- Republika Srpska neće dozvoliti da se manipuliše srpskim istorijskim i kulturnim nasljeđem. Institucionalni odgovor Srpske će biti glasan - rekla je Ošap Gaćanović.