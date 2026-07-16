Logo

Bojana Kurušević napustila SDS i prešla u SPS

Autor:

ATV redakcija
16.07.2026 18:23

Komentari:

0
Бојана Курушевић и Горан Селак
Foto: Fejsbuk

Dosadašnji odbornik SDS-a u Skupštini opštine Modriča Bojana Kurušević pristupila je Socijalističkoj partiji Srpske.

Predsjednik SPS-a Goran Selak ocijenio je da svako novo pristupanje predstavlja potvrdu povjerenja u politiku koju vodi ova stranka i njenu opredijeljenost da bude među građanima i da se bori za njihove interese.

Саво Минић

Republika Srpska

Minić: Ohrabruje dolazak američkih istražilaca u Derventu

"Nastavljamo da širimo našu političku porodicu i da gradimo modernu, snažnu i perspektivnu političku organizaciju koja je jedan od oslonaca razvoja Republike Srpske", kaže Selak.

On je naveo da je sa Kuruševićevom razgovarao o budućnosti Modriče, potrebama građana i zajedničkom radu na projektima koji će doprinijeti razvoju ove lokalne zajednice.

Баб ел-Мандеб

Svijet

Iran pozvao Hute da naprave potez koji bi svijet gurnuo u neviđeni haos

Iz SPS-a su saopštili da je dolaskom dosadašnje Kuruševićeve došlo i do prekompozicije političkih odnosa u Skupštini opštine Modriča, odnosno time je definitivno prestala da postoji dosadašnja skupštinska većina koju su činili SDS, SP i DNS.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Bojana Kurušević

Goran Selak

SPS

SDS

Komentari (0)

Više iz rubrike

Минић: Охрабрује долазак америчких истражилаца у Дервенту

Republika Srpska

Minić: Ohrabruje dolazak američkih istražilaca u Derventu

2 h

0
Милорад Додик, предсједник СНСД-а

Republika Srpska

Dodik: Hrišćanske vrijednosti u BiH brane se od histeričnih pokušaja majorizacije

3 h

9
Град Дервента

Republika Srpska

Američkim tužiocima biće predata kompletna ekspertiza o zločinima nad Srbima

3 h

1
Предсједник НСРС Ненад Стевандић на сједници одржаној 7. јула 2026. године.

Republika Srpska

Stevandić: Bećirović bi u svakoj drugoj državi bio uhapšen i smijenjen

4 h

2

  • Najnovije

20

42

Španija strepi pred finale: Jamal povrijeđen?

20

31

Automobili od siline udara letjeli u vazduh: Dvije osobe poginule u teškoj nesreći

20

23

Prijedorčanka pretukla dvojicu muškaraca: Iza rešetaka još dva mjeseca

20

18

Da li Banjaluka ima ijedno bezbjedno kupalište?

20

14

Lidija Vukićević: Nisam htjela da se skinem, što me koštalo uloga

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima