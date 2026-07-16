Bojana Kurušević napustila SDS i prešla u SPS

Predsjednik SPS-a Goran Selak ocijenio je da svako novo pristupanje predstavlja potvrdu povjerenja u politiku koju vodi ova stranka i njenu opredijeljenost da bude među građanima i da se bori za njihove interese.

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"Nastavljamo da širimo našu političku porodicu i da gradimo modernu, snažnu i perspektivnu političku organizaciju koja je jedan od oslonaca razvoja Republike Srpske", kaže Selak.

On je naveo da je sa Kuruševićevom razgovarao o budućnosti Modriče, potrebama građana i zajedničkom radu na projektima koji će doprinijeti razvoju ove lokalne zajednice.

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Iz SPS-a su saopštili da je dolaskom dosadašnje Kuruševićeve došlo i do prekompozicije političkih odnosa u Skupštini opštine Modriča, odnosno time je definitivno prestala da postoji dosadašnja skupštinska većina koju su činili SDS, SP i DNS.