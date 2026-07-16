Poražavajuće vijesti za Dženifer Lopez

Luksuzna vila koju su Dženifer Lopez i Ben Aflek kupili tokom braka ponovo nije pronašla kupca, iako je, prema pisanju američkih medija, jedan zainteresovani kupac već uplatio depozit.

Nekretnina na Beverli Hilsu, koja ima 12 spavaćih soba i 24 kupatila, prvobitno je bila ponuđena za 68 miliona dolara, zatim je cijena spuštena na 52 miliona, a posljednja tražena cijena iznosila je 49.95 miliona dolara.

To je znatno manje od 60.85 miliona dolara koliko su bivši supružnici platili za nju 2023. godine.

Razvod okončan, ali prodaja i dalje stoji

Dženifer Lopez i Ben Aflek zvanično su okončali razvod početkom 2025. godine, nakon obnovljene ljubavne veze i dvogodišnjeg braka koji je privlačio veliku pažnju javnosti.

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Prema navodima američkih medija, Aflek je svoj vlasnički udio već prenio na bivšu suprugu, pa će prihod od eventualne prodaje pripasti njoj, iako će gotovo sigurno biti ostvaren finansijski gubitak.

Vila, koja između ostalog ima bazen, teren za košarku i piklbol, bokserski ring, teretanu, luksuzni penthaus za goste i parking za 80 vozila, trenutno je ponovo povučena iz oglasa, pa nije poznato kada će se ponovo naći na tržištu.

Lopez: Raskid nije poraz

Govoreći nedavno o ljubavnim vezama, Dženifer Lopez poručila je da raskide ne smatra neuspjehom.

"Raskidi nisu poraz. Iskreno vjerujem da su odskočna daska ka najboljoj verziji sebe. Trebalo bi da slavimo raskide", rekla je pjevačica i glumica, dodajući da je "onaj kome je slomljeno srce zapravo pobjednik, jer iz takvog iskustva može da izađe jači".

Ovo je bio njen četvrti razvod, a sama Lopez posljednjih mjeseci otvoreno govori o tome kako je kraj veze za nju predstavljao priliku za novi životni početak, navodi "Hello".