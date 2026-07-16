Uselila u tuđu kuću i opremala je: Potvrđena optužnica protiv žene iz Prijedora

Autor:ATV redakcija
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Osnovni sud u Prijedoru potvrdio je optužnicu protiv žene S.C. jer se uselila u tuđu kuću i opremala je da bi u njoj živjela.
Optužena je da se u maju 2022. godine neovlašteno uselila u tuđu kuću, opremala je i sređivala.
Po prijavi na adresu je došla policija, pa je žena nakon toga napustila kuću.
Neovlaštenim useljenjem u tuđi prostor počinila je krivično djelo protivzakonito useljenje.
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