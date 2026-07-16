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Uselila u tuđu kuću i opremala je: Potvrđena optužnica protiv žene iz Prijedora

Autor:

ATV redakcija
16.07.2026 20:04

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Чекић, судница
Foto: KATRIN BOLOVTSOVA / Pexels

Osnovni sud u Prijedoru potvrdio je optužnicu protiv žene S.C. jer se uselila u tuđu kuću i opremala je da bi u njoj živjela.

Optužena je da se u maju 2022. godine neovlašteno uselila u tuđu kuću, opremala je i sređivala.

Po prijavi na adresu je došla policija, pa je žena nakon toga napustila kuću.

Neovlaštenim useljenjem u tuđi prostor počinila je krivično djelo protivzakonito useljenje.

Судница, чекић

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Optužnica

Potvrđena optužnica

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