Uselila u tuđu kuću i opremala je: Potvrđena optužnica protiv žene iz Prijedora

Osnovni sud u Prijedoru potvrdio je optužnicu protiv žene S.C. jer se uselila u tuđu kuću i opremala je da bi u njoj živjela.

Optužena je da se u maju 2022. godine neovlašteno uselila u tuđu kuću, opremala je i sređivala.

Po prijavi na adresu je došla policija, pa je žena nakon toga napustila kuću.

Neovlaštenim useljenjem u tuđi prostor počinila je krivično djelo protivzakonito useljenje.