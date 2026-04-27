Drvenom motkom razbio 30 automobila

ATV
27.04.2026 12:04

Ротација на полицијском аутомобилу.
Foto: ATV

Muškarac iz Pakistana star 29 godina razbio je danas drvenom motkom oko 30 automobila u Atini.

Incident se dogodio oko 2.50, u ulicama Aliviadou, Magnisijas i Aharnon, kada je muškarac počeo da udara vozila motkom, rukama, pa čak i glavom, uzrokujući udubljenja i lomljenje prozora, prenosi Proto tema.

On je sa lakšim povredama ruku i glave odveden u Crveni krst, a potom je uhapšen zbog kršenja zakona o oružju.

Utvrđeno je i da se u Grčkoj nalazio bez potrebnih dokumenata.

