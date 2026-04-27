Прекинута сједница Дома народа због недостатка кворума

Аутор:АТВ
Коментари:1
Хитна сједница Дома народа Парламентарне скупштине БиХ прекинута је због недостатка кворума.
Предсједавајући Дома народа Кемал Адемовић рекао је да се сједница прекида због недостатка кворума у Клубу Срба, односно одсуства делегата из СНСД-а.
Сједница је отворена иако је замјеник предсједавајућег Дома народа Парламентарне скупштине Никола Шпирић раније обавијестио предсједавајућег овог дома Кемала Адемовића да он, као и делегати Средоје Новић и Радован Ковачевић неће присуствовати овој сједници, због тога што је Адемовић наставио да самоиницијативно сазива сједнице, кршећи на тај начин Пословник о раду.
На предложеном дневном реду хитне сједнице биле су, између осталог, и измјене Закона о акцизама у БиХ, којима се предвиђа да у случају поремећаја тржишта или другог оправданог разлога Савјет министара може донијети одлуку о привременом укидању или смањењу износа акциза на нафтне деривате на период од максимално шест мјесеци у току једне календарске године.
На предложеном дневном реду је и Приједлог закона о ограничавању располагања имовином с циљем спречавања тероризма, финансирања тероризма и финансирања ширења оружја за масовно уништење, чији циљ је успостављање поузданог, правовременог и потпуног механизма за имплементацију санцкионих мјера.
Делегати су у првом читању требали да размотре и Приједлог закона о регулатору, преносу и тржишту електричне енергије у БиХ, који је предложио Савјет министара, а чији је фокус на стварању уређеног велепродајног тржишта електричне енергије и успостављању берзе електричне енергије.
