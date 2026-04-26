Ко и како заправо блокира рад институција у БиХ?

За понедјељак је заказана хитна сједница Дома народа. На дневном реду акцизе, изборни закон, плате и тако редом.
Бројна законска рјешења која су без сагласности оба ентитета и сва три конститутивна народа прошла, зна се како, на Представничком дому.
Кошарка
Шок: Никола Јокић под истрагом
Кемал Адемовић заказао, дио српских делегата најавио недолазак. О овој теми, али и функционисању, односно нефункционисању државне заједнице БиХ разговарали смо с гостом Централних АТВ вијести Николом Шпирићем, замјеником предсједавајућег Дома народа Парламентарне скупштине.
Шпирић је јасно поручио да сједница неће бити одржана.
"Нажалост, не само ова сједница него низ сједница се заказује мимо Пословника. Ништа се није промијенило. Ја сам већ прошле седмице обавијестио предсједавајућег да већина делегата из српског Клуба неће присуствовати овој сједници", рекао је Шпирић за АТВ.
Фудбал
Делије отеле заставе Хрватима, спалили их на дербију Црвена звезда - Партизан
Самим тим, каже Шпирић, унапријед се зна да сједница неће бити бити одржана.
"Мене само чуди када кажу да се производе непотребни трошкови, зашто је заказују ако знају да нема пословнички и уставни кворум", рекао је Шпирић.
"Дневни ред је структурисан тако да тачке које су прошле ПД ПС БиХ, не на захтјев Савјета министара које би требало да прати политичка већина, него на захтјев посланика појединачно, покушавајући да пресликају већину из ПД ПС БиХ у Дом народа. Не знам који пут требам да их упозорим и опоменем да Дом народа није грађански дом, него дом кнститутивних народа", нагласио је Шпирић.
Он је објаснио да заобилазећи Пословник Адемовић може да закаже посебну сједницу, али да га то не спречава да обави консултације у Колегијуму и усаглашавање са остала два члана.
"Он другачије тумачи Пословник и бојим се да се прерано ушло у предизборну кампању па политичка тројка, политичко Сарајево, жели да блокира све процесе како би тобоже указао на представнике из Републике Српске и како смо ми разлог успоравања и застоја на европском путу, што је чиста лаж", јасан је Шпирић.
Истакао је да је немогуће да један народ у Дому народа постане мањина.
Србија
У Зубином Потоку приведен малољетник због натписа на мајици
У Дому народа то не може. Треба мијењати Устав, треба мијењати Пословник. У ПД ПС БиХ све се може усвојити без СНСД-а и без ХДЗ-а. Зато што политичко Сарајево вјерно прати и СДА и опозиција из Републике Српске. Ту је математика јасна и завршена. Из политичког Сарајева су послали поруку да сви процеси треба да стану како би се деструирала изборна воља српског народа и како би се покушала обезбиједити нова већина у Дому народа. Та нова већина без избора није могућа јер Пословник и Устав кажу да су за одржавање сједнице неопходна три делегата з реда бошњачког, три из српског и три из хрватског народа", објаснио је Шпирић.
Нагласио је да Дом народа они држе у блокади од избора када је СДА уз помоћ странаца, прије свега бившег амбасадора САД Мајкла Марфија, послата у опозицију.
"Кемал Адемовић је на само пар почетних сједница био дио те већине, а онда је послије с њим управљала СДА. Сада је напустио матичну странку и ставио се на чело опозиције", каже Шпирић.
Детаљан разговор и о томе ко блокира институције, прије свих Дом народа, погледајте у видео прилогу.
