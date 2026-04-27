Velika akcija policije: U toku pretres kancelarija Vojina Mijatovića

Policijski službenici SIPA i MUP-a Kantona Sarajevo pretresaju službene prostorije Federalnog ministarstva razvoja, preduzetništva i obrta, kao i opremu koju koristi ministar Vojin Mijatović i njegovi saradnici.

Akcija se sprovodi na području Sarajeva i Mostara po naredbama Posebnog odjeljenja Vrhovnog suda Federacije BiH i pod nadzorom Posebnog odjeljenja Federalnog tužilaštva.

”U okviru ovih aktivnosti vrši se pretres više lokacija, uključujući službene prostorije Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta, kao i službenu dokumentaciju i računarsku opremu koju koriste ministar, njegovi savjetnici i saradnici”, saopštilo je Federalno tužilaštvo.

Dodaju da su naredbama obuhvaćeni i pretresi određenih fizičkih i pravnih lica, koja su bila dio konzorcijujma korisnika bespovratnih sredstava dodijeljenih putem javnog poziva, koji je ministarstvo raspisalo u martu 2025. godine, u ukupnom iznosu od oko 600.000 američkih dolara.