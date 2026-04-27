Policija u Čelincu uhapsila Banjalučane i oduzela im meso

Stevan Lulić
27.04.2026 10:46

Полиција у Челинцу ухапсила Бањалучане и одузела им месо
Foto: ATV

Dvojica Banjalučana uhapšeni su u Čelincu u nedjelju, 26. aprila, a policija je od njih oduzela meso za koje se sumnja da potiče iz nezakonitog lova.

D.T. i D.K, oba iz Banjaluke, sumnjiče se da su u mjestu Šnjegotina Srednja pucanjem iz vatrenog oružja odstrijelila srnu.

"Preduzimanjem mjera i radnji policijski službenici su pronašli odstrijeljenu divljač, koja je nakon završenog uviđaja predata lovočuvaru nadležnog lovačkog udruženja", saopšteno je iz Policijske uprave Banjaluka.

Takođe, od D.T. je oduzeta lovačka puška sa olučenim cijevima, a od člana njegove porodice i lovačka puška sa neolučenim cijevima čiji je D.T. suvlasnik.

Sve mjere i radnje preduzete su pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.

