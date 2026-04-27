Merc ohladio Zelenskog: Ukrajina bi mogla da bude primorana na gubitak teritorije

27.04.2026 16:05

На фотографији лијево налази се Володимир Зеленски, предсједник Украјине, а десно је Фридрих Мерц, њемачки канцелар
Foto: Tanjug/AP/Petros Karadjias/Martin Meissner

Njemački kancelar Fridrih Merc izjavio je danas da bi Ukrajina mogla da bude primorana da prihvati gubitak kontrole nad dijelom teritorije u okviru budućeg mirovnog sporazuma sa Rusijom.

Rojters navodi da je Merc direktno povezao takve ustupke s izgledima Ukrajine za članstvo u Evropskoj uniji.

"U nekom trenutku, Ukrajina će potpisati sporazum o prekidu vatre, a nadamo se, u nekom trenutku i mirovni sporazum sa Rusijom. Tada bi se moglo da se desi da dio ukrajinske teritorije više ne bude ukrajinski. Ako predsjednik (Ukrajine Volodimir) Zelenski želi da ovo predstavi svom narodu i dobije podršku većine i ako se o tome održi referendum, onda istovremeno mora da kaže narodu: "Otvorio sam vam put ka Evropi" - kazao je Merc u ponedjeljak tokom razgovora sa studentima u gimnaziji Karolus-Magnus u Marsbergu.

доналд трамп

Svijet

Tramp razgovarao sa Putinom i Zelenskim

Merc je, međutim, upozorio da ne treba imati prevelika očekivanja o brzom pristupanju Kijeva Uniji.

On je naglasio je da Ukrajina ne može da se pridruži bloku dok je u ratu i da prvo mora da ispuni stroge kriterijume, posebno one koji se odnose na vladavinu prava i borbu protiv korupcije.

"Ideja Zelenskog o pridruživanju EU 1. januara 2027. godine neće se ostvariti. Čak ni 1. januar 2028. nije realan datum", rekao je Merc.

Сергеј Лавров-16032026

Svijet

Lavrov: Pokušaji Zelenskog da postane "zaštitnik" neće se dobro završiti

On je kao alternativu predložio je uvođenje prelaznih koraka, poput davanja Ukrajini uloge posmatrača u institucijama EU.

Merc je naveo da je za ovaj predlog dobio široku podršku evropskih lidera na samitu održanom na Kipru od 14. do 20. aprila, kojem je prisustvovao i Zelenski.

U istom periodu, Evropska unija je odobrila Ukrajini zajam od 90 milijardi evra, pokrivajući većinu njenih finansijskih potreba do kraja 2027. godine.

Uprkos tome, članice bloka ostaju podijeljene oko dinamike pregovora o pristupanju sa Kijevom.

Pročitajte više

Дрон

Svijet

Ruska PVO oborila više od 200 ukrajinskih dronova

1 d

0
Марија Захарова

Svijet

Zaharova: Metode Kijeva slične metodama terorista Džohara Dudajeva

2 d

0
Руковање

Svijet

Hoće li se konačno desiti ''sastanak vijeka''

2 d

0
Узнемирујуће: Процуриле језиве слике украјинских војника

Svijet

Uznemirujuće: Procurile jezive slike ukrajinskih vojnika

3 d

0

Više iz rubrike

Апликација за претраживање Гугл

Svijet

Gugl kažnjen sa 254.000 dolara zbog neuklanjanja sadržaja

3 h

0
Ротација на полицијском аутомобилу.

Svijet

Drvenom motkom razbio 30 automobila

4 h

0
Возило Хитне помоћи.

Svijet

Blizanci umrli držeći se za ruke: Tijela pronašao njihov otac

4 h

0
Техеран изнио нови приједлог за споразум са Вашингтоном

Svijet

Teheran iznio novi prijedlog za sporazum sa Vašingtonom

5 h

0

