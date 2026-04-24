Uznemirujuće: Procurile jezive slike ukrajinskih vojnika

24.04.2026 13:40

Ukrajinska vojska priznala je ozbiljne logističke propuste na kupjanskom frontu i smijenila više komandanata, nakon što su se internetom proširile fotografije izgladnelih vojnika.

Priznanje je uslijedilo nakon interne istrage pokrenute zbog snažne reakcije javnosti na slike pripadnika 2. mehanizovane bojne 14. zasebne mehanizovane brigade.

"Momci su na položajima bez hrane i vode. Komanda ne reaguje. Borci od gladi gube svijest i piju kišnicu. Problema ima i s komunikacijom", stajalo je u objavi na društvenim mrežama uz fotografije vojnika.

Generalštab: Ruski udari otežali snabdevanje

U službenom saopštenju Generalštab ukrajinskih oružanih snaga naveo je da su ruski udari na prelaze preko rijeke Oskil značajno otežali snabdijevanje jedinica koje deluju kod grada Kupjanska u Harkovskoj oblasti.

"Sistemski neprijateljski vazdušni i raketni udari na prelaze preko rijeke Oskil značajno su zakomplikovali logističku podršku našim jedinicama na tom području", stoji u saopštenju.

Prema navodima zvaničnika, jedinice na tom području sada se snabdijevaju plovilima i teškim bespilotnim letjelicama. Riječ je o privremenom, ali rizičnom i ograničenom rješenju, budući da ruske snage i dalje ciljaju pravce kojima se Ukrajinci snabdijevaju.

Priznati i unutrašnji propusti, smijenjeni komandanti

Međutim, vojska je osim spoljnog pritiska ukazala i na unutrašnje propuste.

Prema Generalštabu, komanda 14. brigade nije tačno izvještavala o stanju na terenu, što je doprinelo gubitku položaja i greškama u pružanju podrške jedinicama.

Potvrđen je i problem sa snabdijevanjem hranom na jednom položaju, što se podudara s ranijim izvešćima da su vojnici proveli i do 17 dana bez dovoljno hrane i vode.

Zbog svega navedenog, komandant 14. brigade je smijenjen, a komandant 10. armijskog korpusa je degradiran.

Istraga je i dalje u toku.

(Indeks)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

