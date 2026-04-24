Pentagon razmatra suspenziju članstva Španije u NATO-u

Interni imejl američkog Ministarstva odbrane navodno razmatra opcije za sankcionisanje pojedinih NATO saveznika zbog njihovog odnosa prema američkim operacijama u ratu sa Iranom, uključujući mogućnost suspenzije Španije iz saveza, izjavio je američki zvaničnik.

Prema tim navodima, u dokumentu se analiziraju mjere koje bi trebalo da odgovore na, kako se tvrdi, „nevoljnost nekih saveznika da SAD obezbijede pravo pristupa, baziranja i preleta (ABO) za vojne operacije“.

Među opcijama se pominju i simbolične i političke mjere koje bi trebalo da smanje „osjećaj prava“ evropskih saveznika.

U tekstu je navedeno da bi eventualna suspenzija Španije iz NATO imala prije svega simboličan efekat, dok se pominje i preispitivanje američke politike prema britanskim teritorijalnim pitanjima, uključujući Foklandska ostrva.

Zvaničnik je za Rojters naveo da se u imejlu izražava frustracija zbog odbijanja nekih saveznika da dozvole korišćenje vojnih baza i prostora za operacije, pri čemu se posebno pominje Španija i njeno odbijanje da njene baze budu korišćene za napade na Iran.

U tekstu je navedeno i da je američki predsjednik Donald Tramp ranije kritikovao saveznike NATO-a zbog nedovoljnog učešća u operacijama, dok su pojedini zvaničnici Pentagona istakli da savez ne može da bude „jednosmjerna ulica“.

Takođe se pominje da bi eventualne mjere imale za cilj da pošalju poruku evropskim partnerima, uz navode da je američka administracija nezadovoljna njihovim učešćem u aktuelnim bezbjednosnim operacijama, prenosi Sputnjik.