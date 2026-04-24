Pronađeno 18 mrtvih vukova, sumnja se na trovanje

Najmanje 18 vukova i više drugih divljih životinja uginulo je u Nacionalnom parku "Abruco, Lacio i Molize", a sumnja se da su otrovani.

Italijanske vlasti su pokrenule istragu.

"Ovaj slučaj je jedan od najtežih napada na divlji svijet u Italiji. Razmjere su razorne", saopšteno je iz italijanskog Ministarstva ekologije.

Dodaje da se posebna pažnja posvećuje zaštiti vukova, koji imaju ključnu ulogu u održavanju ravnoteže ekosistema.

"Leševi životinja pronađeni su na više lokacija unutar parka i oko njega, planinskog područja u centralnoj Italiji koje se dugo smatra uporištem oporavljene populacije vukova", navode iz Ministarstva.

Nadležni iz Nacionalnog parka "Abruco, Lacio i Molize" saopštili su da su životinje najvjerovatnije uginule od zatrovanog mamaca, što izaziva zabrinutost ne samo za biodiverzitet, već i za bezbjednost stanovništva.

Populacija zaštićenih vukova u Italiji znatno se oporavila posljednjih decenija, nakon što je tokom minulog vijeka bila dovedena na ivicu istrebljenja.

Prema popisu iz 2020. i 2021. godine, populacija vukova u Italiji brojala je oko 3.300 jedinki, prenosi Srna.