Trampa pitali da li bi koristio nuklearno oružje: "Glupo pitanje"

Američki predsjednik Donald Tramp kategorički je sinoć isključio upotrebu nuklearnog oružja protiv Irana, ali je naveo da su američke snage naoružane.

Tramp je na pitanje novinara u Bijeloj kući da li bi upotrijebio nuklearno oružje protiv Irana, odgovorio odrečno, prenio je Skaj njuz.

- Ne, ne bih. Zašto bi mi to bilo potrebno? Zašto bi se postavljalo tako glupo pitanje?... Zašto bih koristio nuklearno oružje kada smo ih potpuno, na veoma ubjedljiv način, desetkovali? - naveo je Tramp.

On je istakao da nikada ne bi trebalo dozvoliti da bilo ko koristi nuklearno oružje.

Tramp je, međutim, ostavio na stolu prijetnju konvencionalnom silom, navodeći da su američke snage naoružane.

- Nikada nismo imali toliko municije - naši brodovi su naoružani - naveo je Tramp.

On tvrdi da je Ormuski moreuz zatvoren po njegovoj sopstvenoj volji i da će biti otvoren onda kada se postigne dogovor sa Iranom.

- Otvorićemo moreuz. Trenutno je zatvoren. Imamo potpunu kontrolu nad moreuzom - naveo je Tramp.

Rekao je da ne žuri sa postizanjem sporazuma sa Iranom i da želi da bude postignut najbolji dogovor, kao i da Teheran više nema nuklearno oružje.

Naveo je da će Amerikanci plaćati više cijene goriva "još neko vrijeme".

Ponovio je da su Sjedinjene Američke Države postigle vojne uspjehe u ratu sa Iranom, uključujući uništavanje iranske mornarice i vazduhoplovstva.

Tramp je rekao da je Iran možda obnovio dio svoje protivvazdušne odbrane tokom primirja.

- Ali to ćemo uništiti za oko jedan dan, ako jesu - naveo je Tramp.