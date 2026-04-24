Pucnjava u tržnom centru: Ranjeno 10 osoba, napadači u bjekstvu

Najmanje 10 osoba ranjeno je u pucnjavi dvije grupe ljudi koja se juče dogodila u tržnom centru Luizijana, a napadači su se razbježali prije dolaska policije.

Incident se dogodio u dijelu sa restoranima u tržnom centru Mall of Louisiana, gdje je, prema riječima šefa policije T.J. Morsea, došlo do svađe između dvije grupe koja je potom prerasla u oružani sukob.

"Nažalost, u blizini su se nalazili i nevini ljudi koji su takođe mogli biti pogođeni", rekao je Morse.

Povrijeđeni su prevezeni u lokalne bolnice, a najmanje dvoje je moralo na operaciju.

BREAKING: An ACTIVE SHOOTER has been reported at Mall of Louisiana in Baton Rouge



MASSIVE police response underway.



Multiple casuaIties reported, but the exact number is still unknown.



— Nick Sortor (@nicksortor) April 23, 2026

Policija je pozvala sve svjedoke da dostave snimke incidenta kako bi pomogli u identifikaciji napadača.

Za sada niko nije uhapšen.

"Pronaći ćemo vas"

Gradonačelnik Baton Rouga, Sid Edvards uputio je oštru poruku počiniocima: "Onima koji su ovo uradili poručujem – pronaći ćemo vas."

Policija je naglasila da trenutno nema dodatne opasnosti po javnost, dok su bezbjednosne snage brzo opkolile tržni centar nakon pucnjave.

Kenedi Barnam (22) rekla je da je došla u tržni centar na ručak kada je čula upozorenje o aktivnom napadaču.

Ubrzo su, kako kaže, ljudi počeli da bježe i vrište.

"Obezbjeđenje nam je reklo da odmah napustimo objekat jer ima ranjenih", izjavila je Barnam.

Ovo je već drugi ozbiljan slučaj nasilja u toj državi u posljednjih nekoliko dana.