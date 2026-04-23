Doktorka Marija uhvaćena s pacijentom u odnosu, ovo je kazna

Doktorki opšte prakse u Sidneju, Mariji Bastas, oduzeta je ljekarska licenca nakon što je više puta spavala sa svojim pacijentom u njenom autu.

Zabranjeno joj je obavljanje profesije najmanje dvije godine.

Bastas je trebalo da se pojavi pred Građanskim i upravnim sudom ove nedjelje nakon što je imala "neprikladan, produžen, lični i seksualni odnos“ sa pacijentom koji se borio sa mentalnim problemima.

Pacijent je prvi put posjetio Bastasa prije 11 godina zbog plana njege mentalnog zdravlja, saopštio je sud, objavili su australijski mediji.

Viđali se nekoliko puta nedjeljno

Bastas ga je potom pozvala u svoj "omiljeni grčki kafić" i kupila im dvije kafe da popiju na zadnjem sjedištu svog auta.

Prije nego što su imali odnos, poljubili su se, saopštio je sud. Pacijentkinja je rekla sudu da su nastavili da se viđaju i spavaju u njenom autu oko dva do tri puta nedjeljno, a ponekad su spavali i na krevetu u njenoj ordinaciji.

"Morali su biti tihi kako ih ljekar u blizini ne bi čuo. Pacijentkinja je rekla da su takođe imali seks u autu na parkingu opštine u Piteršamu i u Lajhartu. Drugi put su imali seks na Univerzitetu Makvori, na poljima", rečeno je.

Pacijent je takođe rekao da mu je doktorka rekla da je "prestara" za njega i da bi trebalo da pronađe nekog mlađeg.

Veza je trajala tri godine, do početka 2018. godine, a navodno ga je Bastas odvela u svoju ogromnu kuću, koja je imala teretanu, veliki bilijarski sto i bar i fontane.

Rekao je da su se "napili crnog vina" i da mu je Bastas pokazala svoju garažu punu cipela" za koju je procijenio da ima oko 300 pari.

Zatim mu je rekla da moraju biti oprezni jer njena kuća gleda na kuću njenog bivšeg muža. Takođe je rekao sudu da mu je tokom njihove veze dala Armani kolonjsku vodu, par "uskih crnih farmerki" i u jednom trenutku mu je dala 500 dolara.

Pacijent je rekao da je "počeo da se distancira od njega" početkom 2018. godine i da ju je posljednji put vidio u njenoj ordinaciji 2019. godine.

Podnio žalbu

"Dala mu je znak rukom da je zauzeta i da ne može da ga vidi“, navodi se u sudskoj odluci.

Pacijent je ispričao sudu da je nakon završetka veze postao depresivan i počeo da pije i puši.

Podnio je žalbu Komisiji za žalbe u zdravstvu 2022. godine nakon što je otkrio vezu svom psihologu. Bastas je na sudu negirala da je imala seksualni odnos sa pacijentom ili da mu je kupovala poklone.

Međutim, rekla je sudu da "žali što je njeno ponašanje dovelo do ovog postupka" i da će se penzionisati u junu ove godine.

U martu prošle godine, sud je proglasio Bastas krivom za nezadovoljavajuće profesionalno ponašanje i profesionalno kršenje pravila ponašanja. Sada je vijeće otkazalo njenu registraciju, sa dvogodišnjim periodom bez preispitivanja.

"Dr Bastas je znala da je pacijent izuzetno ranjiva osoba zbog informacija koje je dobila kao njegov ljekar", navelo je vijeće u svojoj odluci.

"Dokazi pacijentkinje pokazuju da je ponašanje dr Bastas imalo ozbiljan uticaj na njegovo mentalno zdravlje, uzrokujući mu stalnu emocionalnu patnju i zbunjenost i narušavajući njegovu sposobnost da krene naprijed", navodi se, prenosi "Kurir".