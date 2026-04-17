Da li razvod braka može da se predvidi? Dovoljna su samo dva pitanja

Istraživači Leora Friedberg i Stiven Stern sa Univerziteta "Virginia" analizirali su odgovore 3.597 parova i zaključili su da dva pitanja mogu prilično tačno da predvide razvod.

Njihovo istraživanje pokazalo je da način na koji ljubavni parovi procjenjuju svoju i partnerovu sreću otkriva dosta o budućnosti odnosa. Parovi koji su na ta pitanja odgovarali pozitivno imali su znatno veće šanse za dugotrajan odnos.

Da li biste bili srećniji bez partnera?

Prvo pitanje glasi: "Da li bi se promijenio vaš nivo sreće ukoliko biste se rastali od partnera?" Ako osoba vjeruje da bi bila srećnija bez partnera, to je jasan znak problema u vezi.

Psihoterapeutkinja Ebi Rodman objašnjava:

"Znate da ste nesrećni u braku kada se neprestano pitate da li ste srećni. Ljudi u srećnim brakovima ne preispituju svoju sreću. Oni su, jednostavno, srećni." Takvi odgovori često ukazuju na dublje nezadovoljstvo koje može da vodi raskidu.

Da li bi vaš partner bio srećniji bez vas?

Drugo pitanje glasi: "Kako mislite da bi se promijenio nivo sreće vašeg partnera ako biste se rastali?" Istraživači su pratili parove tokom razdoblja od šest godina i utvrdili da se oko sedam odsto njih razvelo.

Parovi koji su vjerovali da bi partneru bilo lošije bez njih imali su nižu stopu razvoda od prosjeka, dok su oni koji su smatrali da bi partner bio srećniji imali veći rizik od raskida odnosa. Najveći problem nije bio negativan odgovor, već netačna procjena partnerovih osjećanja.

Upravo pogrešna percepcija partnerove sreće pokazala se najopasnijom za vezu, jer ukazuje na nedostatak razumijevanja i komunikacije. Parovi kod kojih je jedan partner pogrešno procjenjivao osjećanja drugoga imali su znatno veću stopu razvoda, oko 12 odsto, a najviša je bila kod onih koji su mislili da je partner srećan dok to zapravo nije bio.

Ipak, kako piše Super žena takvi rezultati ne znače da je odnos unaprijed osuđen na propast. Istraživanja pokazuju da otvorena komunikacija može značajno da smanji rizik od razvoda i, takođe, može da pomogne parovima da riješe probleme u vezi.