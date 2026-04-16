Samo jedno pitanje otkriva da li je vaša veza sa partnerom zdrava

16.04.2026 11:32

Džesmin Matar, savjetnica za mentalno zdravlje, postala je viralna na mrežama nakon što je u video-snimku na TikToku otkrila jedno pitanje koje otkriva da li je vaša veza zdrava ili, pak, nije.

Njen video-snimak pokrenuo je mnoge da preispitaju svoje ljubavne odnose i stilove privrženosti.

Ključno pitanje

U videu Matar objašnjava da klijente često pita: "Da se vaša veza danas završi, da li biste i dalje bili dobro?" Iako je normalno da vam partner nedostaje nakon raskida, osjećaj da "ne možete postojati bez njega" može da predstavlja dublji problem.

- Da li biste mogli da imate svoj život? Osjećaj da ne možete da postojite bez partnera je znak za uzbunu. To mi govori da veza vjerovatno od početka nije bila zdrava.

Ljubav ili emocionalna zavisnost?

Matar je za "Newsweek" izjavila da želi da ospori ideju da su emocionalni intenzitet ili poteškoće automatski jednaki ljubavi.

- Zdrava veza ne bi trebalo da stvara osjećaj da ne možete da živite bez nekoga. Možete nekoga duboko da volite, može vam nedostajati i srce može da vam bude slomljeno, ali i dalje bi trebalo da se osjećate kao da ste samostalni."

Dodala je da mnogi ljudi miješaju emocionalnu zavisnost s povezanošću.

- Ponekad jedno jasno pitanje može da pomogne ljudima da napokon sagledaju svoju situaciju onakvom kakva jeste - rekla je.

