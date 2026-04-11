Japanska metoda tišine koja smiruje sukobe i jača odnose

Za razliku od zapadnjačkog pristupa gd‌je se problemi često rješavaju kroz raspravu i „izbacivanje svega iz sebe“, u Japanu se vjeruje da riječi izgovorene u naletu emocija mogu napraviti više štete nego koristi

Upravo zato pravilo "Ma" podrazumijeva svjesnu pauzu – trenutak kada partneri biraju tišinu umjesto sukoba. Ta tišina nije znak udaljavanja, već poštovanja, jer pokazuje da ne žele da povrijede jedno drugo dok su uznemireni. Kada se tijelo smiri, um postaje jasniji, a tada razgovor dobija potpuno drugačiji ton – mirniji, iskreniji i konstruktivniji.

Jednostavan ritual koji vraća balans u odnos za samo nekoliko minuta

Pravilo "Ma" ima vrlo jasnu strukturu – nema telefona, nema kontakta očima i nema razgovora. Partneri jednostavno sjede u tišini nekoliko minuta, dopuštajući tijelu da se vrati u stanje ravnoteže. Iako na prvi pogled d‌jeluje neobično, ovaj pristup ima snažno psihološko uporište, jer smanjuje nivo stresa i sprječava impulsivne reakcije.

Umjesto da se sukob produbi, on se zaustavlja u samom začetku. Tek kada se emocije slegnu, dolazi vrijeme za razgovor – ali tada bez optužbi, bez povišenog tona i sa mnogo više razumijevanja.

Kako pravilo "Ma" pretvara krizu u priliku za jačanje veze?

Najveća vrijednost ovog pravila nije u samoj tišini, već u onome što dolazi poslije nje. Kada partneri nauče da ne reaguju impulsivno, već svjesno, svaki konflikt postaje prilika za rast, a ne razlog za udaljavanje. Umjesto da se povrede gomilaju, one se smiruju i rješavaju na zdrav način.

Upravo zato mnogi japanski parovi smatraju da ljubav ne znači stalno izražavanje emocija, već sposobnost da ih kontrolišemo kada je to najpotrebnije. U svijetu gd‌je se sve odvija brzo i burno, ova metoda podsjeća da je ponekad upravo tišina ono što najviše čuva odnos, piše 24sedam.