Savjeti koji će vam pomoći da zadržite svakog muškarca

Prema statistici, u životu svakog muškarca postoje samo jedna do dvije žene koje mogu nazvati nevjerovatnim ljubavnicama.

S vrlo malim brojem žena muškarci imaju seks koji će pamtiti do kraja života. I tu nije sve u poznavanju seksualnih tehnika, već i u razumijevanju psiholoških karakteristika.

Ovih šest važnih savjeta će vam pomoći da postanete veoma dobra ljubavnica koju vaš muškarac nikada neće zaboraviti, a od koje neće poželjeti nikada da ode.

1. Budite iskreni

Muškarci ne vole savjete. Komunikacija sa partnerima je dijeljenje iskustava i emocija, a to važi i za ono što se dešava u krevetu. Ako vam se ne sviđa nešto – recite mu! Nema potrebe da budete strpljive i čekate da on nagađa šta vam se dopada.

2. Budite slobodni

Seks ne treba da postane usluga koju vam muškarac pruža. Dozvolite da vas vaš muškarac zadovolji i da uživate u seksu. Odlazak u krevet izaziva obično izgrađena pravila u vezi sa izgledom. Ne dozvolite da vas vaši mali "kompleksi" udalje od muškarca. To može dovesti do seksa sa strane i do potpunog pucanja odnosa.

3. Nemojte zaboraviti na komunikaciju u krevetu

Mislimo na riječi i zvuke koji treba da se čuju tokom seksa. Ne stidite se da izrazite svoje emocije. Muškarac će nastojati da vam pruži još više zabave ako vidi takvu povratnu informaciju.

4. Podijelite svoje emocije

Stalne promjene raspoloženja muškarci ne razumiju! Oni nikada ne shvataju emotivni spektar kroz koji žene prolaze. Ako, na primjer, imate PMS - upozorite svog partnera unaprijed, recite mu šta osjećate i kako može da vam pomogne.

Vidjećete: muškarci nisu okrutni, samo se njihov emotivni svijet razlikuje od vašeg.

5. Zainteresujte se za njegove sklonosti

Čak i ako nije u pitanju novi partner, povremeno ga pitajte šta želi u seksu. Takva pažnja je veoma cijenjena od strane muškaraca. U principu, muškarce teško da ikada zapitamo šta vole i šta žele, tako da će iskreno interesovanje sigurno biti zapamćeno.

6. Ne ustručavajte se da pohvalite muškarca

Ovu važnu tačku zaboravljaju skoro sve žene. Muškarcima je veoma važno da znaju da cijenite njegove sposobnosti. Poslije seksa, recite mu kako ste bili zadovoljni i dajte suptilan kompliment. Ne treba previše da veličate partnera, i da hvala postane dio rutine. Međutim, periodični podsjetnik (na primjer, jednom mjesečno) o tome kako cijenite i osjećate zahvalnost za seksualno zadovoljstvo, može da podstakne muškarca na nove podvige u krevetu.

(Superžena)