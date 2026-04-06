Drama u Srbiji: Nestali majka i četvoro djece, otkrivena strašna istina

Prava drama, nalik na filmski triler, odigrala se u subotu uveče u okolini Obrenovca. Tokom potrage za majkom i četvoro djece otkrivena je strašna pozadina slučaja.

Dok je cijelo naselje spavalo, policijske patrole su pod rotacijama jurile kroz noć u potrazi za pet nestalih osoba.

Sve je počelo jezivom informacijom koja je stigla do dežurne službe: iz kuće je netragom nestala majka sa četvoro male djece! S obzirom na to da je riječ o ugroženim kategorijama i velikom broju djece, policija nije gubila ni sekund. Za svega nekoliko minuta, okolina Obrenovca bila je pod opsadom policijskih snaga.

Potraga se završila lociranjem majke i mališana, ali ono što su policajci zatekli nije bio srećan kraj, već početak otkrivanja porodičnog pakla.

Vidno potresena i u strahu, žena je istražiteljima otvorila dušu i otkrila razlog svog nestanka.

"Morala sam da ih spasim!", riječi su koje su odjeknule tokom uviđaja.

Nesrećna žena priznala je da nije nestala, već da je pobjegla glavom bez obzira kako bi zaštitila djecu i sebe od supruga nasilnika.

Čim je istina isplivala na vidjelo, reakcija nadležnih bila je beskompromisna. Po nalogu tužilaštva, policija je locirala i momentalno privela muža.

On je iza rešetaka, dok se majka i četvoro djece sada nalaze na sigurnom, pod nadzorom stručnih službi.

Ovaj slučaj još jednom je podsjetio na jezivu stvarnost porodičnog nasilja koja se često krije iza zatvorenih vrata, dok je brza reakcija obrenovačke policije spriječila potencijalnu tragediju većih razmjera.

(Telegraf)