Horor! Huligani upali na teren i počeli da tuku trenere i igrače

06.04.2026 09:13

Фотографија лошег квалитета приказује кошкање на утакмици Слободе и Вратника играча са навијачима на терену
Foto: Kurir/Dijana Šćekić

Prava drama odigrala se na utakmici između FK Sloboda Donji Tovarnik i ekipe iz Veternika, kada su navijači gostujućeg tima upali na teren i fizički napali igrače i stručni štab domaćina!

Utakmica, koja je trebalo da bude sportski događaj, pretvorila se u potpuni haos, a fudbal je pao u drugi plan.

Prema navodima iz kluba, u jednom trenutku došlo je do upada huligana iz Veternika na teren, nakon čega je uslijedio napad na domaće igrače.

Tokom incidenta povređeni su predstavnik kluba, pomoćni trener i nekoliko fudbalera, dok su napadači koristili i razne predmete, čime je dodatno ugrožena bezbjednost svih prisutnih.

Tramp: Očekujem dogovor sa Iranom u narednim danima, ne i nedjeljama

"Dešavanja van terena potpuno su zasenila utakmicu. Huligani su upali na teren i napali naše igrače i stručni štab. Povrijeđeno je više ljudi, a korišćeni su i predmeti. Očekujemo reakciju nadležnih", rekao je šef stručnog štaba Slobode, Zdravko Trivković.

Iz FK Sloboda poručuju da najoštrije osuđuju nasilje i traže hitnu reakciju nadležnih institucija, od Fudbalski savez Srbije do Fudbalski savez Vojvodine.

Ovaj incident još jednom je otvorio pitanje bezbednosti na niželigaškim utakmicama, gde se sve češće dešavaju slični ispadi.

Jasno je da ovakve scene nemaju nikakve veze sa sportom i da predstavljaju ozbiljan problem koji zahteva hitnu reakciju.

(Kurir)

