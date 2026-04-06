Vujičić: CIK djeluje na granici zakona i narušava integritet izbora

Poslanik SNSD-a u PD PS BiH Miroslav Vujičić ocijenio je da CIK BiH izborom 17 miliona KM skuplje ponude za nabavku savremenih izbornih tehnologija samo nastavlja da djeluje na granici zakona i narušava povjerenje u integritet izbornog procesa u BiH.

Vujičić je izjavio Srni rekao da je neshvatljivo da CIK na tenderu, iako u SNSD-u postoji politička sumnja u banjalučki "Planet soft", koji je kao dio konzorcijuma dao jeftiniju ponudu, izabere ponudu skuplju za 17 miliona.

"Ne mogu da shvatim da postoji bilo kakva vrsta opravdanja ili ekonomske opravdanosti da se izabere firma koja je 17 miliona skuplja, ali vjerovatno postoje neke zakulisne igre kojih ćemo svi biti svjesni kada dođu izbori", ocijenio je Vujičić.

Ovaj stav je objasnio time da je nekadašnji visokopozicionirani funkcioner SNSD-a, a sada član opozicije u Republici Srpskoj, Igor Radojičić bio jedan od ključnih ljudi u upravi "Planet softa" što, kako je istakao, otvara sumnju na određenu vrstu uticaja.

On je naveo da takvim postupcima CIK samo produbljuje nepovjerenje glasača, ali i sumnju svih u BiH da je i ovo proces koji ima skrivenu namjeru.

"Da li je skrivena namjera namještanje izbora, ne možemo ni to isključiti, a vrijeme će pokazati da li smo u pravu", rekao je Vujičić.

Prema njegovim riječima, sumnju otvaraju i informacije da izabrani ponuđač ima kontakte sa firmom koja je učestvovala u namještanju izbora u SAD i na Filipinima.

"Ovo što je urađeno ne vodi ka jačanju integriteta izbornog procesa, nego otvara nove sumnje u to", zaključio je Vujičić.

On se nada da će doći vrijeme kada će u CIK-u sjediti profesionalci i ljudi koji će se baviti integritetom izbornog procesa, a ne ljudi koji mogu izabrati firmu koja je 17 miliona KM skuplja, a za taj novac se može napraviti pet škola i ko zna šta još.

CIK je za nabavku opreme sistema za biometrijsku identifikaciju birača i skeniranje glasačkih listića odabrao ponudu firme "Smartmatik" iako je bila za 17 miliona skuplja od one koju je dostavio "Planet soft".