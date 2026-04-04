Koji je odgovor BiH na potencijalno nove migrantske kampove?

Balkan postaje odlagalište za migrante, takav je barem plan zapadnoevropskih zemalja. Svoje granice bi da zatvore, a migrante čiji su zahtjevi za azil odbijeni da deportuju u treće zemlje na Zapadnom Balkanu.

Platili bi za to, pišu tamošnji mediji. Tu je, dakle, na meti i BiH. Novi migrantski talas bi donio i nove bezbjednosne probleme. Kako smo znali prije 10 godina, tako je i danas, neće biti otvaranja nikakvih kampova na prostoru Republike Srpske, kategoričan je Miroslav Vujičić.

„Taj proces je veoma opasan, jer vrlo dobro znamo kakvi su ti ljudi, da su to ljudi sa različitim ekonomskim i sociološkim gledanjima u odnosu na nas, na ljude koji žive u Evropi i da je nemoguće njih asimilovati u društvo, kako u Evropi, tako i u BiH“, rekao je Miroslav Vujičić, poslanik SNSD-a u PD PS BiH.

Taj stav ništa ne može promijeniti. Iz SNSD-a još kažu, neće biti prihvaćeni ni migranti koji se vraćaju, niti bilo koji novi.

„Mi smo protiv toga i Republika Srpska ostaje pri tom mišljenju, pri tom stavu da nećemo prihvatiti nijednog migranta, nijedan kamp koliko god EU plaćala po danu, po smještaju migranta. To je za nas opasna priča, borićemo se i na nivou BiH, naravno, da se oni ne prihvate ni u BiH, pa nek'se vraćaju na kraju krajeva u zemlje iz kojih su došli“, rekao je Srđan Mazalica, šef Kluba poslanika SNSD-a u NSRS.

BiH ne smije biti hot-spot za prihvat migranata, saglasni su i u SDP-u. Migrantsku krizu su na svojoj koži najbolje osjetili u Unsko – sanskom kantonu.

„Treba se nastupiti isključivo kroz institucije BiH i jasno dati doznanja da BiH ne može biti nikakav prostor gdje će migranti se zadržavati, već da se problem rješava tamo gdje je i nastao. Dakle, ja podsjećam da značajan broj migranata koji dođe na teritoriju BiH zapravo je već bio na teritoriji EU“, rekao je Albin Muslić, poslanik SDP-a u PD PS BiH.

Pokušaj vraćanja migranata nije nov, ali to Evropa treba da rješava sama sa sobom. Postoji mehanizam readmisije, podsjeća Saša Mićin.

„Ja ne vidim razlog zašto oni to ne rade, zašto oni eventualno preferiraju Balkan kao moguću lokaciju, da li oni smatraju da mi toliko ne znamo ili ne razumijemo te procese, pa da na taj način nas omalovažavaju i opet pokušavaju jednu od mnogih svojih igara da izvedu na taj način da se riješe svoj balasta, a da, u principu, problem prave negdje na sasvim drugom mjestu“, rekao je Saša Mićin, profesor na Fakultetu bezbjednosnih nauka UNIBL.

Odluka da na teritoriji Republike Srpske nije dozvoljeno prisustvo migranata pokazala se kao i te kako ispravna, ocjena je Saše Mićina. Podsjeća i da Mađarska ima dobre efekte, iako je bila na meti kritika EU. Ista EU koja bi problem s migrantima da rješava preko leđa drugih. Ne bi čudilo da neki i puknu pod pritiskom zarad dobrih odnosa, ekonomskih prednosti i zbližavanja s zapadnoevropskim zemljama.