Putnički voz iskliznuo iz šina u Srbiji

Voz na relaciji Subotica-Beograd djelimično je iskliznuo iz šina. Nema povrijeđenih lica, a putnici su napustili voz nakon incidenta.

"Srbijavoz" je u 09.48 časova na svom sajtu obavestio korisnike usluga da je od 09.27 časova, usljed iskliznuća voza na dijelu subotičke pruge Lovćenac-Mali Iđoš, došlo do privremenog prekida saobraćaja vozova.

"Srbijavoz” a.d. obavještava korisnike usluga da je dana 05.04.2026. godine od 09:27 časova došlo je do privremenog prekida saobraćaja vozova u stanici Lovćenac, Mali Iđoš.

Voz koji je iz Subotice za Beograd centar pošao u 09:00 časova, otkazuje se na dijelu relacije Lovćenac-Mali Idjoš-Beograd centar. Putnici pomenutog voza će u stanici Lovćenac-Mali Iđoš preći u voz koji je iz stanice Subotica pošao u 10:00 časova i nastaviti putovanje do stanice Beograd centar", navode iz ovog preduzeća.

