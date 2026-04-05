Putnički voz iskliznuo iz šina u Srbiji

05.04.2026 12:00

Foto: Instagram / 192_rs
Foto: Instagram / 192_rs

Voz na relaciji Subotica-Beograd djelimično je iskliznuo iz šina. Nema povrijeđenih lica, a putnici su napustili voz nakon incidenta.

"Srbijavoz" je u 09.48 časova na svom sajtu obavestio korisnike usluga da je od 09.27 časova, usljed iskliznuća voza na dijelu subotičke pruge Lovćenac-Mali Iđoš, došlo do privremenog prekida saobraćaja vozova.

"Srbijavoz” a.d. obavještava korisnike usluga da je dana 05.04.2026. godine od 09:27 časova došlo je do privremenog prekida saobraćaja vozova u stanici Lovćenac, Mali Iđoš.

Voz koji je iz Subotice za Beograd centar pošao u 09:00 časova, otkazuje se na dijelu relacije Lovćenac-Mali Idjoš-Beograd centar. Putnici pomenutog voza će u stanici Lovćenac-Mali Iđoš preći u voz koji je iz stanice Subotica pošao u 10:00 časova i nastaviti putovanje do stanice Beograd centar", navode iz ovog preduzeća.

Pročitajte više

Виктор Орбан

Svijet

Orban sazvao hitnu sjednicu Savjeta za nacionalnu bezbjednost

Вучић: Пронашли смо два велика ранца са експлозивом и штапинима

Srbija

Vučić: Pronašli smo dva velika ranca sa eksplozivom i štapinima

Војска и полиција на подручју општине Кањижа

Srbija

Otkriven uzrok drame u Kanjiži: Evo zašto vojska i policija češljaju teren

Опсадно стање, полиција и војска блокирале путеве: Шта се дешава код Кањиже

Srbija

Opsadno stanje, policija i vojska blokirale puteve: Šta se dešava kod Kanjiže

Više iz rubrike

Вучић: Пронашли смо два велика ранца са експлозивом и штапинима

Srbija

Vučić: Pronašli smo dva velika ranca sa eksplozivom i štapinima

Војска и полиција на подручју општине Кањижа

Srbija

Otkriven uzrok drame u Kanjiži: Evo zašto vojska i policija češljaju teren

Опсадно стање, полиција и војска блокирале путеве: Шта се дешава код Кањиже

Srbija

Opsadno stanje, policija i vojska blokirale puteve: Šta se dešava kod Kanjiže

Османи више није предсједник тзв. Косово

Srbija

Osmani više nije predsjednik tzv. Kosovo

