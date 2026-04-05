Otkriven uzrok drame u Kanjiži: Evo zašto vojska i policija češljaju teren

05.04.2026 08:51

Foto: screenshot / Novosti

Više javno tužilaštvo u Subotici dalo je odobrenje pripadnicima Ministarstva odbrane i Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije da izvrše pretres terena zbog saznanja da može doći do ugrožavanja kritične gasne infrastrukture kao i građana koji žive na ovom području.

Odmah po odobrenju nadležnog VJT u Subotici, na lice mjesta izašli su pripadnici UKP, vojne policije, 72. specijalne brigade i pripadnici drugih jedinica MUP-a.

Opsadno stanje, policija i vojska blokirale puteve: Šta se dešava kod Kanjiže

Angažovani su kontradiverzioni timovi, psi tragači, a helikopteri nadgledaju aktivnosti iz vazduha.

Angažovano je preko 130 pripadnika MUP-a.

Podsjetimo, policija i vojska od jutros pretražuju terene na putnom pravcu Trešnjevac Vojvoda Zimonjić, kao i na putnom pravcu ka selu Velebit u opštini Kanjiža.

Pretres terena se vrši kombinovano sa zemlje uz kontrolu i koordinaciju iz vazduha.

Kanjiža policija

Vojska Srbije

pretresi

Pročitajte više

Србин који не може да умре, Томислав 22 пута преварио смрт

Srbija

Srbin koji ne može da umre, Tomislav 22 puta prevario smrt

2 d

0
Грађани упозорени: Ово је строго забрањено у Србији

Srbija

Građani upozoreni: Ovo je strogo zabranjeno u Srbiji

3 d

0
Racunar Lap top

Ekonomija

Poznata softverska kompanija koja posluje u Srbiji otpušta hiljade radnika

3 d

0
Ротација на полицијском аутомобилу полиције Србије

Srbija

Dojava o bombi i u Delti u Srbiji

4 d

0

Više iz rubrike

Опсадно стање, полиција и војска блокирале путеве: Шта се дешава код Кањиже

Srbija

Opsadno stanje, policija i vojska blokirale puteve: Šta se dešava kod Kanjiže

23 h

0
Османи више није предсједник тзв. Косово

Srbija

Osmani više nije predsjednik tzv. Kosovo

1 d

0
Изгорјела теретана Бранка Лазића

Srbija

Izgorjela teretana Branka Lazića

1 d

0
Политичарка Славица Ђукић Дејановић позира испред заставе Србије

Srbija

Oglasila se Slavica Đukić Dejanović povodom smrti supruga emotivnom porukom

1 d

0

08

06

Kakvo nas vrijeme očekuje danas?

08

04

Mediji pišu: Počeli pregovori o prekidu vatre na 45 dana?

07

54

U kakvom je stanju gasovod? Orban krenuo ka mađarsko-srpskoj granici

07

50

Gdje je pomoć u FBiH?: Kako su akcize sporne samo u Republici Srpskoj

07

46

Otac Ilona Maska tvrdi da je Epstin živ

