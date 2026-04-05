Otkriven uzrok drame u Kanjiži: Evo zašto vojska i policija češljaju teren

Više javno tužilaštvo u Subotici dalo je odobrenje pripadnicima Ministarstva odbrane i Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije da izvrše pretres terena zbog saznanja da može doći do ugrožavanja kritične gasne infrastrukture kao i građana koji žive na ovom području.

Odmah po odobrenju nadležnog VJT u Subotici, na lice mjesta izašli su pripadnici UKP, vojne policije, 72. specijalne brigade i pripadnici drugih jedinica MUP-a.

Angažovani su kontradiverzioni timovi, psi tragači, a helikopteri nadgledaju aktivnosti iz vazduha.

Angažovano je preko 130 pripadnika MUP-a.

Podsjetimo, policija i vojska od jutros pretražuju terene na putnom pravcu Trešnjevac Vojvoda Zimonjić, kao i na putnom pravcu ka selu Velebit u opštini Kanjiža.

Pretres terena se vrši kombinovano sa zemlje uz kontrolu i koordinaciju iz vazduha.