Poznata softverska kompanija koja posluje u Srbiji otpušta hiljade radnika

02.04.2026 10:19

Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

Američka softverska kompanija Orakl sprovodi novi talas otpuštanja, dok istovremeno povećava kapitalna ulaganja u razvoj infrastrukture za vještačku inteligenciju.

Prema navodima anonimnih izvora upoznatih sa situacijom, riječ je o hiljadama radnih mjesta, iako kompanija nije zvanično komentarisala obim rezova, prenosi CNBC.

Orakl je u maju 2025. zapošljavao oko 162.000 ljudi.

Kompanija se suočava sa dvostrukim pritiskom – s jedne strane, njen osnovni biznis trpi zbog konkurencije generativnih AI modela, dok s druge strane investitori izražavaju zabrinutost zbog rasta duga i smanjenja novčanog toka.

Orakl trenutno zaostaje za najvećim igračima u klaud sektoru, zbog čega agresivno koristi tržište kapitala za finansiranje širenja infrastrukture.

U januaru je najavila plan za prikupljanje čak 50 milijardi dolara kroz dug i kapital.

Uprkos kratkoročnim izazovima, iz kompanije poručuju da će velika ulaganja u vještačku inteligenciju dugoročno donijeti rast i jačanje tržišne pozicije.

Kompanija je u trećem kvartalu fiskalne 2026, zaključno sa 28. februarom, ostvarila prihode od 17,19 milijardi dolara, iznad procjene analitičara od 16,91 milijarde, dok je prilagođena zarada po akciji iznosila 1,79 dolara.

Ukupni prihodi kompanije porasli su za 22 odsto međugodišnje na godišnjem nivou, dok je neto dobit povećana na 3,72 milijarde dolara, sa 2,94 milijarde dolara godinu dana ranije.

Orakl je povećao je prognozu svog godišnjeg prihoda u fiskalnoj 2027. godini na 90 milijardi dolara.

Podsjećamo, kompanija pod zvaničnim nazivom Oracle Srbija & Crna Gora d.o.o. registrovana je u Srbiji 2003. godine, mada je brend na tržištu bio prisutan i ranije kroz partnerske mreže i predstavništva. Sjedište joj je na Novom Beogradu, a broj zaposlenih varira jer Oracle često angažuje veliki broj eksternih konsultanata i partnera na lokalnim projektima.

Bave se softverom, sa fokusom na baze podataka, cloud rješenja i poslovne aplikacije (ERP, CRM).

(Tanjug)

