Užas kod Vladičinog Hana: Ubio brata drvenom motkom nakon svađe

Nakon kraće rasprave, u srijedu naveče, došlo je do fizičkog obračuna između rođaka u selu Jastrebac kod Vladičinog Hana, nakon čega je jedan od njih usljed zadobijenih povreda preminuo.

Izvršen je uviđaj i konstatovano je da je ”najvjerovatnije dana 13. maja oko 19.05 časova između osumnjičenog S. S. i oštećenog, sada pokojnog Svetomira Stojiljkovića, nakon kraće rasprave u dvorištu njegove kuće došlo do fizičkog obračuna. Osumnjičeni je upotrebom podesnog predmeta, najvjerovatnije 'drvene motke', više puta udario Svetomira u predjelu glave i ruke i na taj način ga lišio života”, navode iz Višeg javnog tužilaštva (VJT) u Vranju.

Po nalogu VJT Vranje, biće izvršena obdukcija tijela pokojnika.

Osumnjičenom je određena mjera zadržavanja u trajanju do 48 časova, prenosi Blic.