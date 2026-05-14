Logo
Large banner

Užas kod Vladičinog Hana: Ubio brata drvenom motkom nakon svađe

Autor:

ATV
14.05.2026 08:28

Komentari:

0
Ротација на полицијском аутомобилу полиције Србије
Foto: Tanjug

Nakon kraće rasprave, u srijedu naveče, došlo je do fizičkog obračuna između rođaka u selu Jastrebac kod Vladičinog Hana, nakon čega je jedan od njih usljed zadobijenih povreda preminuo.

Izvršen je uviđaj i konstatovano je da je ”najvjerovatnije dana 13. maja oko 19.05 časova između osumnjičenog S. S. i oštećenog, sada pokojnog Svetomira Stojiljkovića, nakon kraće rasprave u dvorištu njegove kuće došlo do fizičkog obračuna. Osumnjičeni je upotrebom podesnog predmeta, najvjerovatnije 'drvene motke', više puta udario Svetomira u predjelu glave i ruke i na taj način ga lišio života”, navode iz Višeg javnog tužilaštva (VJT) u Vranju.

Po nalogu VJT Vranje, biće izvršena obdukcija tijela pokojnika.

Osumnjičenom je određena mjera zadržavanja u trajanju do 48 časova, prenosi Blic.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Ubistvo

brat ubio brata

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Предсједник САД-а Доналд Трамп и кинески предсједник Си Ђинпинг у Храму неба у четвртак, 14. маја 2026. године, у Пекингу.

Svijet

Tramp: Odlični razgovori sa Sijem

1 h

0
Посао канцеларија

Ekonomija

Njemačka auto-industrija ukida 225.000 radnih mjesta

1 h

0
Министар финансија и трезора БиХ

Republika Srpska

Amidžić: Šmit istinski mrzio Republiku Srpsku

1 h

0
Какво нас вријеме данас очекује?

Društvo

Kakvo nas vrijeme danas očekuje?

1 h

0

Više iz rubrike

Школске клупе у учионици.

Hronika

Nastavnik prijetio djetetu u Osnovnoj školi u Sarajevu

2 h

0
У току велика полицијска акција: Специјалци трагају за Аднаном Шераком

Hronika

U toku velika policijska akcija: Specijalci tragaju za Adnanom Šerakom

12 h

0
Собраћајна несрећа смрскана кабина камион Пазова Србија

Hronika

Jezivi snimci kod Stare Pazove: Vozač mrtav, kabina smrskana!

16 h

0
Полицијско ауто

Hronika

Pretresi na više lokacija: Dokazi protiv više lica zbog fiktivnog prometa 12,6 miliona KM

17 h

0

  • Najnovije

09

49

Kapitalac težak 82 kilograma ulovljen kod Bara: Dušan se 18 minuta borio sa tunom

09

43

Pijan uletio na terasu kafića u Šipovu, ima povrijeđenih

09

36

Pala četvorka iz Prijedora: Presreli auto, pa pretukli putnike

09

34

Emiru Selimoviću 45 godina zatvora za ubistvo supruge i sina

09

31

Večeras drugo polufinale Evrovizije: Ovo su favoriti

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner