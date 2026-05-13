Pretresi na više lokacija: Dokazi protiv više lica zbog fiktivnog prometa 12,6 miliona KM

Autor:ATV
Komentari:0
Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu u saradnji sa Upravom za indirektno oporezivanje su tokom današnje akcije na više lokacija prikupili dokaze protiv više lica koja su sačinjavala fakture o fiktivnom prometu robe i usluga u ukupnom iznosu od najmanje 12,6 miliona KM.
Akcije su sprovedene na području Istočnog Sarajeva, Sarajeva, Kiseljaka, Visokog, Banjaluke i Zvornika.
Operativna akcija je izvedena u cilju realizacije više naredbi Suda BiH za pretres stana, ostalih prostorija, pokretnih stvari i osoba i privremeno oduzimanje predmeta, zbog postojanja osnova sumnje da je počinjeno krivično djelo „Udruživanje radi činjenja krivičnih djela“ iz Krivičnog zakona BiH, u vezi sa krivičnim djelima „Poreska utaja i „Pranje novca“ iz Krivičnog zakona BiH.
Prema prikupljenim dokazima postoji osnov sumnje da se više lica udružilo u cilju učinjenja krivičnih djela propisanih Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine, te su stupajući u međusobne poslovne odnose sačinjavili fakture o fiktivnom prometu roba i usluga u ukupnom iznosu od najmanje 12.622.853,00 KM sa PDV-om.
Oni su iste knjižili u svojim poslovnim knjigama i iskazivali u PDV prijavama, te na taj način izvršili povrat PDV-a ili omogućavali drugim pravnim licima umanjenje poreskih obaveza po osnovu PDV-a. Naprijed navedena lica su po osnovu lažnog prikazivanja prometa i ostvarenog povrata PDV-a primljeni novac dalje nezakonito transferisali.
Operativna akcija je provedena pod nadzorom postupajućeg tužioca Tužilaštva BiH, uz podršku MUP-a Srednjebosanskog kantona, MUP-a Zeničko-dobojskog kantona, MUP-a Kantona Sarajevo i MUP-a Republike Srpske, saopšteno je iz Državne agencije za istrage i zaštitu.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Hronika
6 h0
Hronika
6 h0
Hronika
6 h0
Hronika
8 h1
Najnovije
21
11
21
08
21
07
21
03
21
02
Trenutno na programu