Logo
Large banner

Pretresi na više lokacija: Dokazi protiv više lica zbog fiktivnog prometa 12,6 miliona KM

Autor:

ATV
13.05.2026 16:31

Komentari:

0
Полицијско ауто
Foto: Pexel/Pixabay

Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu u saradnji sa Upravom za indirektno oporezivanje su tokom današnje akcije na više lokacija prikupili dokaze protiv više lica koja su sačinjavala fakture o fiktivnom prometu robe i usluga u ukupnom iznosu od najmanje 12,6 miliona KM.

Akcije su sprovedene na području Istočnog Sarajeva, Sarajeva, Kiseljaka, Visokog, Banjaluke i Zvornika.

Operativna akcija je izvedena u cilju realizacije više naredbi Suda BiH za pretres stana, ostalih prostorija, pokretnih stvari i osoba i privremeno oduzimanje predmeta, zbog postojanja osnova sumnje da je počinjeno krivično d‌jelo „Udruživanje radi činjenja krivičnih d‌jela“ iz Krivičnog zakona BiH, u vezi sa krivičnim d‌jelima „Poreska utaja i „Pranje novca“ iz Krivičnog zakona BiH.

Prema prikupljenim dokazima postoji osnov sumnje da se više lica udružilo u cilju učinjenja krivičnih d‌jela propisanih Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine, te su stupajući u međusobne poslovne odnose sačinjavili fakture o fiktivnom prometu roba i usluga u ukupnom iznosu od najmanje 12.622.853,00 KM sa PDV-om.

Oni su iste knjižili u svojim poslovnim knjigama i iskazivali u PDV prijavama, te na taj način izvršili povrat PDV-a ili omogućavali drugim pravnim licima umanjenje poreskih obaveza po osnovu PDV-a. Naprijed navedena lica su po osnovu lažnog prikazivanja prometa i ostvarenog povrata PDV-a primljeni novac dalje nezakonito transferisali.

Operativna akcija je provedena pod nadzorom postupajućeg tužioca Tužilaštva BiH, uz podršku MUP-a Srednjebosanskog kantona, MUP-a Zeničko-dobojskog kantona, MUP-a Kantona Sarajevo i MUP-a Republike Srpske, saopšteno je iz Državne agencije za istrage i zaštitu.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

SIPA

pretresi na više lokacija

fiktivni promet

Istočno Sarajevo

Sarajevo

Banjaluka

Kiseljak

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Ватрогасци стоје поред ватрогасног аута.

Hronika

Gorjela kuća u Srebreniku, na terasi pronađeno tijelo

6 h

0
Полиција Републике Српске

Hronika

Banjalučani uhapšeni zbog prijetnji smrću

6 h

0
Полиција Србија

Hronika

Vozač preminuo u teškom udesu kod Stare Pazove: Bio zarobljen u kabini, sve prijetilo da eksplodira

6 h

0
Павле Нинковић, мурал, погинуо у саобраћајној несрећи у Сокоцу

Hronika

Pijanom vozaču četiri godine zatvora za pogibiju Pavla Ninkovića

8 h

1

  • Najnovije

21

11

Kolač za koji vam neće biti potrebno brašno: Napravite mak kocke za samo 30 minuta

21

08

Tramp poveo poslovne gigante u Peking: Avion "težak" više od 10.000 milijardi dolara

21

07

Vanja Marinković: U oktobru se vraćam na teren, Partizan cilja dva trofeja do kraja sezone

21

03

EP u futsalu za srednjoškolce: Republika Srpska u polufinalu

21

02

Jedan vitamin ima složenu vezu s rakom: Premalo i previše ovog nutrijenta može biti opasno za zdravlje

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner