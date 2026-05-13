Gorjela kuća u Srebreniku, na terasi pronađeno tijelo

U Srebreniku došlo do požara u kojem je poginula jedna osoba.

To saznaje "Dnevni avaz" navodeći da su vatrogasci dobili poziv da gori kuća. Kada su došli na lice mjesta počeli su gasiti vatru s vanjske strane, a nakon čega su na terasi objekta uočili ugljenisano tijelo. Najvjerovatnije se radi o vlasniku kuće.

