Gorjela kuća u Srebreniku, na terasi pronađeno tijelo

Autor:ATV
Komentari:0
U Srebreniku došlo do požara u kojem je poginula jedna osoba.
To saznaje "Dnevni avaz" navodeći da su vatrogasci dobili poziv da gori kuća.
Kada su došli na lice mjesta počeli su gasiti vatru s vanjske strane, a nakon čega su na terasi objekta uočili ugljenisano tijelo.
Najvjerovatnije se radi o vlasniku kuće.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Hronika
2 h0
Hronika
2 h0
Hronika
3 h1
Hronika
3 h0
Najnovije
16
31
16
29
16
19
16
13
16
11
Trenutno na programu