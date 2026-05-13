U sudaru u Mrkonjić Gradu povrijeđeni i d‌ječak i d‌jevojčica, oglasio se UKC RS

13.05.2026 12:51

Nakon sudara, koji se juče, u utorak, 12. maja, dogodio u Mrkonjić Gradu, a u kojem je poginuo vozač autobusa, u Univerzitetski klinički centar Republike Srpske (UKC RS) prevezeno je devet pacijenata, uključujući i d‌ječaka i d‌jevojčicu.

Potvrđeno je to za "Nezavisne novine" iz UKC-a RS, odakle su dodali da su pacijenti dovezeni u njihov Urgentni centar.

Vozač kamiona u Klinici za anesteziju

Kako su naglasili, D.J. (37), vozač kamiona, zadobio je povrede grudnog koša, ekstremiteta i glave, te je nakon inicijalne obrade hospitalizovan u Kliniku za anesteziju i intenzivno liječenje.

Kakve povrede imaju mališani

"D‌ječak V.M. (8) sa povredom glave hospitalizovan je u Kliniku za anesteziju i intenzivno liječenje. D‌jevojčica M.M. (10) sa površnim povredama glave i ekstremiteta hospitalizovana je u Kliniku za d‌ječiju hirurgiju", rekli su iz UKC-a za "Nezavisne novine".

Hitna operacija

Pacijentkinja D.M. (30) sa prelomom natkoljenice i povredama kostiju lica i oka hospitalizovana je u Kliniku za ortopediju i traumatologiju. Pacijentkinja S.M. (67) sa povredom slezine, nakon hitnog operativnog zahvata u Urgentnom centru, hospitalizovana je u Kliniku za opštu i abdominalnu hirurgiju.

Povrede kostiju

Mrkonjički doktor Aleksandar Šćepanović, specijalista urgentne medicine, potvrdio je da je u sudaru, koji se juče, u utorak, 12. maja, dogodio u Mrkonjić Gradu, vozač autobusa poginuo na mjestu događaja.

U nesreći su, podsjetimo, učestvovali kamion kojim je upravljao D.J. (37) iz Bihaća, i autobus kojeg je vozio D.E. (53) iz Šipova.

Uviđaj je, podsjetimo, obavio dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, zajedno sa pripadnicima Policijske stanice za bezbjednost saobraćaja Mrkonjić Grad. "Tužilac je naložio da se preduzmu sve potrebne istražne radnje i mjere kao i vještačenja, na utvrđivanju svih okolnosti pomenute saobraćajne nezgode, a naložena je i obdukcija tijela smrtno nastradalog lica koja će biti obavljena u Zavodu za sudsku medicinu Republike Srpske“, naveli su iz Tužilaštva.

