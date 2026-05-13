Šta je lijek fentanil?

Fentanil je veoma snažan sintetički opioidni lijek koji se koristi za ublažavanje jakih bolova, najčešće kod pacijenata nakon teških operacija, kod karcinoma ili u situacijama kada drugi analgetici ne djeluju dovoljno.

Razvijen je šezdesetih godina prošlog vijeka, a danas se u medicini koristi u više oblika — kao injekcija, flaster, tableta, sprej ili pastila. Djeluje tako što se vezuje za opioidne receptore u mozgu i kičmenoj moždini, čime smanjuje osjećaj bola.

Ljekari upozoravaju da je fentanil izuzetno jak. Prema podacima američke Agencije za borbu protiv droge (DEA), može biti i do 50 puta snažniji od heroina i oko 100 puta jači od morfijuma. Zbog toga se propisuje pod strogim medicinskim nadzorom.

Pored medicinske upotrebe, fentanil je posljednjih godina postao jedan od najvećih problema u oblasti zloupotrebe narkotika, posebno u Sjedinjenim Američkim Državama. Nelegalno proizveden fentanil često se miješa sa drugim drogama, a korisnici ponekad ni ne znaju da ga konzumiraju, što značajno povećava rizik od predoziranja.

Simptomi predoziranja mogu uključivati usporeno disanje, gubitak svijesti, plavičastu boju kože i nemogućnost buđenja osobe. U takvim slučajevima neophodna je hitna medicinska pomoć.

Stručnjaci naglašavaju da se fentanil, kada se koristi u skladu sa ljekarskim uputstvima, može bezbjedno primjenjivati u liječenju jakih bolova, ali da nekontrolisana upotreba nosi izuzetno visok rizik.