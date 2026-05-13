Da li je Danteov „Pakao“ inspirisan udarom asteroida?

13.05.2026 21:47

Foto: pexels/Todd Trapani

Kultna poema „Pakao“, prvi dio „Božanstvene komedije“ italijanskog pjesnika Dantea Aligijerija iz 14. vijeka, koja se smatra književnim remek-djelom, mogla bi da bude inspirisana udarom asteroida, pokazuje nova teorija predstavljena na Generalnoj skupštini Evropske unije za geonauke u Beču.

Prema istraživanju profesora engleske književnosti Timotija Barberija sa Univerziteta Maršal, Dante je u svom djelu možda zamislio Sotonu kao tijelo nalik asteroidu koje velikom brzinom udara u Zemlju i probija se do njenog jezgra.

Teorija sugeriše da bi takav udar izazvao povlačenje sjeverne hemisfere i formiranje pakla u obliku ogromnog kratera, dok bi izbačena masa stvorila planinu Čistilište, kako je opisano u poemi.

Barberi smatra da opis u poemi „Pakao“ podsjeća na udar asteroida Čiksulub, za koji naučnici vjeruju da je doveo do nestanka dinosaurusa prije oko 66 miliona godina.

Slično udaru Čiksuluba, dodao je, Satanin dolazak u epu prati planetarnu lančanu reakciju, probijajući tunel do jezgra i stvarajući centralni vrh planine Čistilište.

Prema njegovim riječima, Dante prikazuje Sotonu kao veliko izduženo tijelo slično međuzvezdanom objektu Oumuamua, čiji dolazak izaziva katastrofalne posljedice po planetu.

„Iako Dante nije bio naučnik, bio je jedan od prvih ljudi u istoriji koji je pokušao da zamisli fizičke posljedice udara ogromnog tijela u Zemlju pri velikoj brzini“, naveo je Barberi.

On smatra da devet krugova pakla iz poeme možda ne predstavljaju samo simboliku, već i opis koncentričnih struktura karakterističnih za udarne kratere širom Sunčevog sistema asteroida širom Sunčevog sistema, od Mjeseca do Venere.

„U Danteovoj viziji, veličina i brzina đavola su takve da kada sleti, on trenutno stvara pakao, masivni, kružni, terasasti krater koji doseže do središta Zemlje“, naveo je Barberi i dodao da moderno proučavanje meteora nije bilo čvrsto uspostavljeno sve do 19. vijeka.

Dodao je da su prije toga meteori smatrani samo atmosferskim fenomenima i nisu bili povezani sa kamenjem koje pada sa neba.

Istraživanje ukazuje i na mogućnost da su književnost i mitologija mnogo prije razvoja moderne nauke nagovještavali svijest o opasnostima koje asteroidi predstavljaju za Zemlju.

(sputnik srbija)

