Hiljade asteroida prijete da unište čitave gradove: Nema "rezervnog plana"

Astronomi i dalje ne znaju gdje se nalazi na hiljade asteroida koji bi mogli da unište čitave gradove, upozorila je direktorka NASA-ine Kancelarije za planetarnu odbranu.

Dr Keli Fast, koja predvodi napore agencije u praćenju objekata blizu Zemlje, poput asteroida i kometa, izjavila je da je lokacija oko 15.000 svemirskih stijena srednje veličine i dalje nepoznata.

Ti asteroidi, koje naučnici često nazivaju "ubicama gradova", široki su najmanje 140 metara. Ukoliko bi takav objekat pogodio naseljeno područje, mogao bi da izazove ogromnu regionalnu štetu, rekla je dr Fast na godišnjoj konferenciji Američkog udruženja za unapređenje nauke u Feniksu.

Na njeno upozorenje nadovezala se i dr Nensi Šabo, planetarna naučnica sa Univerziteta Džons Hopkins. Istakla je da planeta trenutno nema način da se odbrani ukoliko bi se takav asteroid našao na putanji sudara sa Zemljom.

Nema "rezervnog plana"

Dr Šabo je predvodila misiju DART, u kojoj je namjenski izrađena letjelica udarila u mali mjesec Dimorfos brzinom od oko 22.500 kilometara na sat kako bi mu promijenila orbitu. Misija je bila uspješna i predstavljala je važan korak u zaštiti Zemlje.

Međutim, problem je to što trenutno ne postoji druga spremna letjelica za sličnu misiju. "DART je bio sjajna demonstracija, ali nemamo drugu letjelicu spremnu za upotrebu ako se pojavi prijetnja", rekla je dr Šabo.

Dodala je da, ukoliko bi se objekat poput asteroida YR4 kretao ka Zemlji, trenutno ne bi postojao način da se aktivno skrene sa putanje. "Mogli bismo da budemo spremni za takvu prijetnju, ali ne vidim da se u to dovoljno ulaže", upozorila je.

Astronomi su bili u stanju pojačane pripravnosti pre dve godine, kada se činilo da bi svemirska stijena veličine fudbalskog igrališta mogla da udari u Zemlju. Asteroid YR4 prošao je pored naše planete na Božić 2024. godine, ali je primjećen tek nedjelju dana kasnije.

Analize su pokazale da se udaljava velikom brzinom, ali i da bi ga njegova orbita mogla dovesti na putanju sudara sa Zemljom 2032. godine. Procjena rizika od sudara u jednom trenutku dostigla je četiri odsto, prije nego što je detaljnija analiza pokazala da će asteroid ipak promašiti Zemlju.

Ipak, i dalje postoji mogućnost da pogodi Mjesec, a pojedine studije sugerišu da bi takav udar mogao da bude vidljiv sa Zemlje golim okom.

Najveći asteroidi nisu najveći problem

Dr Fast je objasnila da se najveći asteroidi, prečnika većeg od jednog kilometra, lakše uočavaju na nebu. Glavnu brigu predstavljaju srednje veliki objekti, dovoljno veliki da izazovu ozbiljne posljedice, ali dovoljno mali da ponekad izbjegnu detekciju, prenosi B92.

Na pitanje šta je najviše brine, odgovorila je:"Zapravo me brinu asteroidi za koje ne znamo. Ne brinu nas oni ogromni, kao iz filmova, jer znamo gdje su. Problem su oni srednje veličine koji bi mogli da izazovu regionalnu štetu, a mi ne znamo gde se svi nalaze".

Novi teleskop

Kako bi ostvarila cilj pronalaženja i praćenja više od 90 odsto objekata blizu Zemlje većih od 140 metara, NASA razvija novi svemirski teleskop. Dr Fast je upozorila da je agencija trenutno tek na oko 40 odsto tog cilja, što znači da lokacija oko 15.000 takvih objekata i dalje nije poznata.

Očekuje se da će misija NEO Surveyor (Near-Earth Object Surveyor) biti lansirana sljedeće godine, a trebalo bi da omogući bolje otkrivanje i svetlih i tamnih asteroida, koje je najteže uočiti.

"Pretražujemo nebo kako bismo pronašli asteroide prije nego što oni pronađu nas", zaključila je dr Fast.