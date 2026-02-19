Logo
Uhapšen bivši direktor Uprave za imovinu: Određeno mu zadržavanje do 30 dana

SRNA

19.02.2026

08:32

Foto: Ron Lach/Pexels

Bivšem direktoru Uprave za imovinu u Crnoj Gori Blaži Šaranoviću određeno je zadržavanje do 30 dana nakon saslušanja u Višem sudu u Podgorici.

Zadržavanje je Šaranoviću određeno kasno sinoć zbog mogućeg uticaja na svjedoke, saopšteno je iz Višeg suda.

- Rješenjem sudije za istragu okrivljenima B.Š, R.D, D.K, i B.D. određeno je zadržavanje zbog postojanja osnovane sumnje da su kao saizvršioci izvršili krivično djelo zloupotreba službenog položaja, a okrivljenom D.R. zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršio krivično djelo zloupotreba službenog položaja putem pomaganja - navodi se u saopštenju.

Obraloženo je i da je pritvor neophodan radi nesmetanog vođenja postupka, jer je djelo za koje su osumnjičeni naročito teško zbog načina izvršenja ili posljedice.

Protiv rješenja suda dozvoljena je žalba.

Šaranović je uhapšen po nalogu Specijalnog tužilaštva zbog sumnje da je kupovinom nefunkcionalne zgrade za potrebe Zavoda za statistiku "Monstat" državnu kasu oštetio za više miliona evra.

Sporna zgrada u centru Podgorice kupljena je 2020. godine za skoro devet miliona evra, ali nikada nije useljena, jer ne ispunjava tehničke i bezbjednosne uslove za rad.

