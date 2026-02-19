Logo
Da li će kafa postati luksuz?

Да ли ће кафа постати луксуз?
Foto: Jason Villanueva/Pexels

Ključni regioni u kojima se uzgaja kafa svake godine doživljavaju sve više vrućih dana izazvanih klimatskim promjenama, što smanjuje prinose i povećava cijenu, navedeno je u najnovijoj studiji istraživačke grupe "Klajmat sentral".

Temperatura iznad 30 stepeni Celzijusa je "izuzetno štetna" za biljke arabike, dominantne sorte koja čini oko 60-70 odsto globalne proizvodnje, dok su "suboptimalne" za sortu robusta koja mahom čini ostatak.

Prema analizi ove nezavisne istraživačke grupe, 25 zemalja koje proizvode gotovo svu kafu na svijetu su u periodu od 2021. do 2025. godina imale u prosjeku 47 dana više vrućine koja šteti kafi.

Pet zemalja koje čine 75 odsto globalne proizvodnje kafe, Brazil, Vijetnam, Etiopija i Indonezija, imale su visoke temperature 57 dana.

Kristina Dal, potpredsjednik za nauku u grupi "Klajmat sentral", rekla je da klimatske promjene predstavljaju ozbiljnu prijetnju proizvodnji kafe, prenosi "Dojče vele".

"Gotovo svaka veća zemlja proizvođač kafe sada doživljava više dana ekstremne vrućine koja može naštetiti biljkama kafe, smanjiti prinose i uticati na kvalitet. Vremenom, ovi uticaji mogu se proširiti sa farmi na potrošače, direktno na kvalitet i cijenu vaše dnevne kafe", rekla je ona.

Prema podacima grupe "Klajmat senctral", nedavni porast cijena kafe širom svijeta "barem djelimično" uzrokovan je ekstremnim vremenskim uslovima u regionima u kojima se uzgaja kafa, a američke tarife na uvoz iz Brazila takođe igraju ulogu.

