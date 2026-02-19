Logo
Danas slavimo Svetog Fotija, izgovorite ove riječi

Telegraf

19.02.2026

07:09

Данас славимо Светог Фотија, изговорите ове ријечи
Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas proslavljaju Svetog Fotija carigradskog i Svetog Vukola, episkopa smirnskog.

Rođen je u Carigradu, od veoma znamenitih i bogatih roditelja.

Njegov otac Sergije bio je čuvar carskog dvora i brat svetog patrijarha Tarasija, koji je predsedavao VII Vaseljenskim saborom. Ovoj porodici, u vrijeme cara Teofila, ikonoborci su oduzeli imanje, mučili su ih i prognali. Sveti Fotije je još od djetinjstva žudio monaškom životu, ali pravoslavni car Mihailo, protiv njegove volje, postavio ga je za svog prvog savjetnika i sekretara.

Isto tako, mimo njegove volje, izabran je i za patrijarha carigradskog. Na jednom lažnom saboru zbačen je sa patrijaršijskog trona, pa je vraćen i opet zbačen. Zaštitnik crkve od vlastoljublja papskog i ostalih rimskih izopačenja vjere. Za šest dana prošao sve činove od svetovnjaka do patrijarha.

Svijet

SAD povlače sve vojnike iz Sirije

Svetoga Fotija sa pravom nazivaju ocem jedinstva Crkve jer se upravo on borio za očuvanje toga jedinstva ne odstupajući od vjere "jednom predane svetima". Kako stoji u Žitiju Ćirilovom od nepoznatog pisca iz 9. vijeka, vizantijski car Mihajlo Treći je u dogovoru sa tadašnjim carigradskim patrijarhom Fotijem odlučio da odgovori na molbu moravskog kneza Rastislava... Među Slovene je poslao učenom svijetu tog vremena svima znanu braću Konstantina i Metodija.

Sveti Fotije se upokojio u Gospodu 891. godine.

Sveti Vukol, episkop smirnski

Učenik svetog Jovana Bogoslova, koji ga je i posvetio za episkopa grada Smirne. U Smirni je bilo tada malo krštenih. U tami neznaboštva sveti Vukol svijetlio je kao jasna svijeća. Odlikovao se svim vrlinama, a naročito blagošću i krotošću. Pred smrt svoju Vukol je posvetio slavnog Polikarpa sebi za naslednika u episkopstvu, a on je mirno skončao i otišao ka Gospodu.

Tropar (glas 4):

Istina stvari objavi te stadu tvome kao pravilo vjere, obrazac krotosti i učitelja uzdržanja. Zbog toga si smirenjem stekao visoke počasti, a siromaštvom bogatstva: Oče Vukole, moli Hrista Boga da spase duše naše, prenosi Telegraf.

