Poznato mjesto i vrijeme sahrane Ljiljane Zelen Karadžić

Izvor:
SRNA
18.02.2026
21:08
Komentari:0
Ljiljana Zelen Karadžić, supruga prvog predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića, biće sahranjena u petak, 20. februara, na gradskom groblju Bare na Palama.
Pogrebna povorka krenuće ispred crkve na Palama u 13.00 časova.
Republika Srpska
Hoće li Karadžić biti privremeno pušten?
Ljiljana Zelen Karadžić preminula je danas u 81. godini.
Karadžićeva je po profesiji bila neuropsihijatar, a od 1993. do 2002. godine obavljala je funkciju predsjednika Crvenog krsta Republike Srpske.
Društvo
Preminula supruga Radovana Karadžića
Ljiljana Zelen Karadžić rođena je 1945. godine u Sarajevu, gdje je i završila Medicinski fakultet.
Svijet
1 h0
Svijet
2 h0
Hronika
2 h0
Društvo
2 h0
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu