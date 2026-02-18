Logo
Poznato mjesto i vrijeme sahrane Ljiljane Zelen Karadžić

SRNA

18.02.2026

21:08

Ljiljana Zelen Karadžić, supruga prvog predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića, biće sahranjena u petak, 20. februara, na gradskom groblju Bare na Palama.

Pogrebna povorka krenuće ispred crkve na Palama u 13.00 časova.

Hoće li Karadžić biti privremeno pušten?

Ljiljana Zelen Karadžić preminula je danas u 81. godini.

Karadžićeva je po profesiji bila neuropsihijatar, a od 1993. do 2002. godine obavljala je funkciju predsjednika Crvenog krsta Republike Srpske.

Preminula supruga Radovana Karadžića

Ljiljana Zelen Karadžić rođena je 1945. godine u Sarajevu, gdje je i završila Medicinski fakultet.

Radovan Karadžić

Ljiljana Zelen Karadžić

