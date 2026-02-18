Merc protiv dodatnog oporezivanja bogatih

Njemački kancelar Fridrih Merc usprotivio se prijedlogu partnera u vladajućoj koaliciji, Socijaldemokratske partije (SPD), da se povećaju porezi za one sa visokim prihodima jer je u njihovom slučaju poresko opterećenje već značajno.

Merc je istakao da građani sa godišnjim prihodima od 68.000 evra ili 6.000 evra mjesečno već podliježu najvišoj progresivnoj poreskoj stopi.

"Milioni preduzetnika u Njemačkoj plaćaju porez na dohodak ne kao akcionarska društva, već kao srednja poslovna partnerstva. Njihovo opterećenje ne treba dalje povećavati", rekao je Merc za podkast "Mahtveksel".

On je dodao da njemačka vlada mora da osigura da dobro plaćeni kvalifikovani radnici ne izgube motivaciju zbog poreza, prenosi Srna.

Nijemce je ohrabrio da rade više jer se, kako je rekao, prosperitet mora zaraditi radom.

Njemačka ekonomija je u recesiji, d‌jelimično opterećena visokim troškovima energije nakon obustave isporuke ruskog gasa.

Prema podacima saveznog statističkog zavoda Destatis, njemački BDP se smanjio za 0,2 odsto u 2024. godini, što je drugi godišnji pad zaredom.