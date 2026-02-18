Logo
Large banner

Merc protiv dodatnog oporezivanja bogatih

18.02.2026

20:24

Komentari:

0
Мерц против додатног опорезивања богатих
Foto: Tanjug/AP/Markus Schreiber

Njemački kancelar Fridrih Merc usprotivio se prijedlogu partnera u vladajućoj koaliciji, Socijaldemokratske partije (SPD), da se povećaju porezi za one sa visokim prihodima jer je u njihovom slučaju poresko opterećenje već značajno.

Merc je istakao da građani sa godišnjim prihodima od 68.000 evra ili 6.000 evra mjesečno već podliježu najvišoj progresivnoj poreskoj stopi.

"Milioni preduzetnika u Njemačkoj plaćaju porez na dohodak ne kao akcionarska društva, već kao srednja poslovna partnerstva. Njihovo opterećenje ne treba dalje povećavati", rekao je Merc za podkast "Mahtveksel".

On je dodao da njemačka vlada mora da osigura da dobro plaćeni kvalifikovani radnici ne izgube motivaciju zbog poreza, prenosi Srna.

Nijemce je ohrabrio da rade više jer se, kako je rekao, prosperitet mora zaraditi radom.

Njemačka ekonomija je u recesiji, d‌jelimično opterećena visokim troškovima energije nakon obustave isporuke ruskog gasa.

Prema podacima saveznog statističkog zavoda Destatis, njemački BDP se smanjio za 0,2 odsto u 2024. godini, što je drugi godišnji pad zaredom.

Podijeli:

Tagovi :

Fridrih Merc

Njemačka

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Мерц уздрмао изјавом: Свијет какав познајемо више не постоји

Svijet

Merc uzdrmao izjavom: Svijet kakav poznajemo više ne postoji

5 d

0
Мерц Овај свјетски поредак више не постоји

Svijet

Merc: Ovaj svjetski poredak više ne postoji

5 d

0
Кими Антонели

Ostali sportovi

Mlada zvijezda Formule 1 sletio Mercedesom: Vozačku ima tek godinu dana

1 sedm

0
Мерцедесом се спустио низ степенице бањалучке Тржнице

Banja Luka

Mercedesom se spustio niz stepenice banjalučke Tržnice

1 sedm

1

Više iz rubrike

Болница Добој-операција

Svijet

D‌ječak (2) ostaje bez šanse za novo srce: Majci saopšteno da neće preživjeti

3 h

0
покушај отмице дјетета у италији

Svijet

Muškarac uhapšen nakon pokušaja otmice jednogodišnjeg d‌jeteta u tržnom centru u Italiji

3 h

0
Хилари Клинтон о Епстајну: Не сјећам се да сам га икада упознала

Svijet

Hilari Klinton o Epstajnu: Ne sjećam se da sam ga ikada upoznala

3 h

0
Снимци, скандали, па опозив: Опет брза замјена предсједника, шести у посљедњих 10 година

Svijet

Snimci, skandali, pa opoziv: Opet brza zamjena predsjednika, šesti u posljednjih 10 godina

3 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

22

Glumac pronađen mrtav u svom stanu: Nakon dva mjeseca otkriven uzrok

22

22

Državljanin BiH uhapšen na Rači, pokušao da prenese oko 85.000 KM

22

08

Zvezda u polufinalu Kupa

22

07

Dijete palo sa žičare, užas na Jahorini

21

42

Orban i Fico se osvetili Zelenskom zbog blokade "Družbe"

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner